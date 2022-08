Rocío Flores, inquieta al ver qué encontrará su nuevo hermanito cuando llegue a casa

Rocío Flores es consciente de que Marta Riesco está presente en su vida más de lo que quisiera. La joven es la pareja de su padre, y aunque hubo un tiempo en el que casi no se hablaban, finalmente han limado asperezas.

A Rocío Flores no le gustó que le escondiera su propio padre cómo se había fraguado su historia de amor con Riesco. Pasó un tiempo queriendo estar ajena a todo lo que se hablaba de la pareja.

Las aguas se han calmado y hace poco podíamos verles a los tres en Starlite de Marbella, en una imagen que dio para muchos comentarios en la prensa del corazón.

Mientras, la reportera de Telecinco anunció este miércoles 10 de agosto, que vuelve con una segunda temporada de El columpio de Marta y está de lo más contenta por ello.

Rocío Flores ya no puede ocultar lo que ha hecho Marta en su casa

"No os puedo dar fechas todavía, pero ya tenemos cosas organizadas, invitados confirmados... va a ser la leche. Os va a sorprender muchísimo y creo que os va a encantar", desvelaba la pareja de Antonio David a través de Instagram.

Marta comenzó dicho proyecto el pasado junio con El columpio de Marta. Hablamos de un tipo de 'podcast' con vídeos de entrevistas.

El gran protagonista es su sillón de mimbre, ubicado en su terraza, y que la periodista lo utiliza para charlar con personajes conocidos. Uno de los que ha pasado por su casa ha sido Sergio Pérez, conocido reportero de Europa Press.

Además, le va tan bien que en su segunda entrega ha logrado hacerse con un patrocinador. Así las cosas, Marta está pletórica y augura un largo futuro a su proyecto.

A su vez, Marta ha hablado largo y tendido sobre su 'columpio'. Ha confesado que siempre ha buscado el ideal porque era su sueño tener uno en su casa. Después de mucho tiempo de búsqueda, la amiga de Rocío Flores lo encontró en un vivero.

Rocío Flores conoce de sobra que el proyecto va para largo

También ha explicado que lo consiguió más barato por una pequeña tara y que fue Antonio David quien se lo montó en su propia terraza.

"Siempre quise tener un columpio en la terraza, miraba mogollón de páginas webs buscando el que de verdad me gustara. Unos eran demasiado caros y otros demasiado grandes. Una tarde con mi chico se me ocurrió ir a un vivero a por plantas, justo antes de entrar , ahí estaba 'mi columpio'”.

"Tenía un cartel enorme que ponía 'rebajado por tara', y cuando pregunté cuál era la tara, me dijeron que faltaba un tapón del soporte. Vaya estupidez, 400 euros más barato por un taponcillo que ni se nota. Creo que me gustó más porque estaba 'tarado' como la mayoría de nosotros".

"Le hice a Antonio David subirlo en el Mini porque me lo quería llevar ya, y allí que fuimos los 3. Me lo montó con su gran paciencia y días después mi amigo grabó el encuentro del compositor de No tengas miedo, Nico Caballero, y una servidora".

"Le entrevisté subida en el columpio en plan broma, como casi todo lo que acaba siendo en serio. Juan dijo: mira, el primer capítulo de El Columpio de Marta".

Y tres semanas más tarde, los tres se juntaron para hacer realidad El Columpio de Marta. Sin duda, un paso adelante en los proyectos personales que afronta la pareja de Antonio David y que le llena de gran ilusión.