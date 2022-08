Rocío Flores, inquieta por el llanto que evidencia la gravedad del problema médico

Rocío Flores no ha podido evitar preocuparse por una de las personas más importantes de su vida. Y es que, la hija de Antonio David se acaba de enterar de que las cosas están peor de lo que pensaba.

El regreso de Ana María Aldón ha supuesto todo un quebradero de cabeza para la familia Ortega. Hace unas semanas, la diseñadora decidió sentarse en los platós de Mediaset España para contar los motivos que la llevaron a desaparecer del mapa.

Desde entonces, las cosas dentro de este mediático clan no han dejado de empeorar. Ahora, Rocío Flores se acaba de enterar de la gravedad del estado anímico de su tía. Y es que, según ha podido saber la influencer, Gloria Camila no puede parar de llorar.

Rocío Flores, muy preocupada por su tía

Rocío Flores se ha quedado muy preocupada después de escuchar todo lo que Marta López ha contado en relación con su tía. Y es que, según ha desvelado la colaboradora, Gloria Camila estaría pasando por uno de los peores momentos de su vida.

Este martes 9 de agosto, la amiga de Olga Moreno acudió al plató de Sálvame después de haber estado compartiendo espacio con la influencer en Ya es Mediodía.

Durante su intervención en este formato vespertino, Marta aseguró que la tía de Rocío Flores no pudo evitar derrumbarse fuera de cámaras después de haber hablado de los problemas de su padre.

"Ella llora cuando se le pregunta por su padre. Antes de empezar el programa, llorando por todo. Lo está pasando mal".

"Lo que está pasando en esa casa... Ella está sufriendo por su padre. Estaba todo el rato muy sensible por él, sufriendo muchísimo. Nos dijo: 'Tenéis que entender que yo no puedo decir lo que pasa allí porque es una cosa que les corresponde a ellos'", aseguró la tertuliana a continuación.

Pero, sin duda, una de las cosas que más le preocupa a Gloria es lo que pueda pasar cuando ella no esté al lado de su padre. "Ella no hace responsable a nadie. Siempre trata de medir muy bien sus palabras. Pero no sabe qué va a pasar con su padre cuando ella entre en Pesadilla en el paraíso".

Rocío Flores sabe que no está siendo fácil

Rocío Flores es consciente de lo complicado que está siendo para Gloria Camila toda esta situación y mucho más después de ver su última intervención televisiva.

Este martes 9 de agosto, la nueva concursante de Pesadilla en el paraíso acudió al plató del Fresh para hablar sobre las últimas informaciones que han salido a la luz en relación con sus conflictos familiares.

"Yo sé parte de la historia por mi padre. Yo no hablo con Ana desde hace tiempo y no pregunto más de lo necesario… Yo sé la parte de mi padre, pero no voy a entrar en detalles porque eso es algo de ellos", aseguró la tía de Rocío Flores.

| Mediaset

Fue en este momento cuando la influencer hizo pública una importante revelación. Y es que, después de toda la presión que está recibiendo, ha decidido poner su salud mental en mano de profesionales.

"Estoy en tratamiento psicológico porque creo que la salud mental es muy importante y hay veces que estoy todo el rato muy sensible. Se me hace un poco cuesta arriba por la situación en la que veo a mi padre y me duele que no haya un parón porque me dicen que el miércoles que viene hay otra nueva exclusiva…".

"Yo sé cómo lo está pasando él y aunque no lo haga público, en silencio en su casa lo está pasando mal. Hay programas que se ceban con él y está muy delicado… A mí me afecta cómo está mi padre, yo tengo una papitis impresionante".