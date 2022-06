Rocío Flores hace las maletas y se mentaliza antes del reencuentro con su madre

Rocío Flores ha decidido tomarse unas merecidas vacaciones en Ibiza, isla que reúne a los famosos más cotizados del momento. Trabaja como influencer y ha hecho las maletas para participar en una sesión de fotografía que podría relanzar su trayectoria. También ha aprovechado para mentalizarse y recuperar fuerzas porque sabe que el reencuentro con Rociíto está muy cerca.

Rocío Flores sufrió mucho porque su madre aireó un documento privado en el programa Contar la verdad para seguir viva. Estamos hablando de una sentencia fechada en 2012 que demuestra que la experta en redes tuvo un comportamiento inadecuado. Aquel año se enzarzó en una acalorada discusión con Rociíto y desde entonces su vida cambió para siempre.

Rocío tenía buena prensa y se había ganado el corazón del público, pero los espectadores le dieron la espalda tras las acusaciones de Carrasco. Actualmente hay muchos periodistas que dan la cara por la joven y que consideran que la hija de Rocío Jurado se equivocó por completo. No tendría que haber publicado la sentencia que culpa a Flores, pues es algo que pertenece a su estricta intimidad.

Rocío está intentando desconectar en Ibiza, pero trabaja de colaboradora en Telecinco y sabe que deberá dar explicaciones antes o después. Su progenitora va a protagonizar un nuevo documental que se estrena el 17 de junio. Ha marcado esta fecha en su calendario porque podrá reencontrarse con ella a través de la televisión, pero no le será nada fácil.

El periodista Federico Jiménez Losantos se ha apiadado de la tertuliana, pues consideran que se han cebado con ella para crear contenido. “Los jueces han empezado a trabajar”, avisa en Es la mañana de Federico para intentar que Telecinco sea más cuidadoso. La cadena ya situó en una posición comprometida a la hija de Antonio David y podría volver a hacerlo.

Rocío Flores ha sufrido mucho por su secreto

Rocío se ha marchado de Málaga, ciudad en la que vive habitualmente, para desconectar de los problemas televisivos. Sin embargo, ya ha recibido la llamada de El programa de Ana Rosa y tendrá que acudir al plató para comentar la actualidad del momento. Ejerce de tertuliana y da su opinión sobre muchos temas, pero ahora le ha tocado hablar de algo muy personal.

Flores volverá a ver a su madre en El nombre de Rocío, un documental que pretende desmontar a la familia Mohedano. Rociíto aprovechará para dar más datos sobre la nula relación que mantiene con sus hijos, hecho que genera mucha controversia. En Contar la verdad para seguir viva aseguró que no tenía relación con la influencer por una pelea muy dura que tuvieron en 2012.

Federico Jiménez Losantos considera innecesario que Carrasco publicara la sentencia para demostrar que no estaba mintiendo. “No es una sentencia con juicio formal porque ella es menor de edad, no es responsable jurídicamente y no puede votar. Eso no se puede publicar”, explica el presentador criticando el modo de actuar de Telecinco.

Rocío Flores está intentando protegerse

Rocío dará explicaciones porque no tiene nada que esconder, pero ha hecho caso a los consejos que ha recibido. Ha llevado a los tribunales a los responsables del documental de Rociíto y la justicia dictaminará quien tiene razón próximamente. Mientras tanto, Jiménez Losantos cree que el comportamiento de Carrasco es “una metedura de pata”.

En Mediaset apostaron por la hija de la Más Grande porque pensaron que sería su talismán, pero estaban equivocados. En un primer momento, tuvo mucho éxito, pero el paso del tiempo ha demostrado que su testimonio está plagado de lagunas. La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha ganado mucho peso porque nadie le ha pillado en ningún renuncio.

