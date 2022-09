Rocío Flores habla con su hermana y promete que los 1.000 euros seguirán siendo suyos

Rocío Flores ha ocupado la portada de Lecturas con una noticia que ha preocupado a su entorno: su supuesto despido de El Programa de AR. Está cansada de escuchar siempre lo mismo y ha decidido hablar claro para zanjar de una vez por todas los rumores. Asegura que continuará colaborando en Mediaset, promete que no ha recibido ningún aviso de sus responsables.

Rocío Flores ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, siempre da la cara y nunca ha tenido una mala respuesta para nadie. Está sometida a mucha presión porque su madre le ha acusado de tener un comportamiento incorrecto, pero ella tiene bastante aguante. Lo que más le preocupa es el bienestar de sus hermanos, por eso intenta ofrecer su mejor versión en Telecinco.

Rocío ha hablado con su hermana Lola, con quien tiene una relación fantástica, para prometer que todo va a seguir en orden. Según cuenta Informalia, la influencer gana 1.000 euros cada vez que aparece en el espacio presentado por Ana Rosa Quintana. Supuestamente había intentado mejorar su sueldo, pero no lo ha conseguido y las cosas se han quedado como estaban.

Rocío ha desmentido la información publicada en Lecturas, asegura que seguirá siendo tertuliana y que recibirá el mismo caché. Nadie sabe a ciencia cierta si es verdad que ha intentado mejorar sus condiciones, pero estaría en su derecho de hacerlo. Siempre que acude al programa ofrece contenido muy fresco, se merece crecer porque ha demostrado que vale.

Flores ha manifestado en varias ocasiones que no estaba cómoda con la situación familiar porque hay una persona que está sufriendo. Hablamos de Lola, la hija de Olga Moreno, quien, según lo que contó la empresaria, tuvo que pedir ayuda profesional. La niña es consciente de lo que está sucediendo y su hermana hace lo imposible para que no note los cambios.

Rocío Flores se desmarca y lanza una petición

Rocío tendrá que hablar del nuevo novio de Olga Moreno, pero lo hará en su programa y no delante de ningún reportero. Ha pedido que la prensa deje de preguntarle por ese asunto, considera que es algo delicado y prefiere no pronunciarse. Sálvame ha confirmado que la empresaria lleva dos meses con Agustín Etienne y el romance ya es un secreto a voces.

Flores ha recordado que en su momento advirtió de algo: no iba a pronunciarse sobre ningún tema que no estuviera relacionado con ella. “No tengo absolutamente nada que ver”, le ha recordado a un reportero que se ha cruzado con ella recientemente. “Voy a pedir que me saquéis de este tema por completo, no tengo nada más que decir”, comenta en alusión a la pareja de Olga.

La colaboradora conoce perfectamente a Agustín Etienne porque es su representante, así que maneja información privilegiada. Sin embargo, nunca compartirá ningún dato con el público sin consultarlo con su familia, para ella es fundamental la paz del clan. Lo que más le interesa es que Lola esté bien, sabe que no se merece pasar por ningún revuelo.

Rocío Flores asegura que todo es mentira

Rocío ha decidido dar un paso adelante para contar toda la verdad: asegura que seguirá trabajando en El Programa de Ana Rosa. “La noticia que ha salido publicada y el titular son completamente falsos”, ha comentado en un tono cortante. También ha rogado a Lecturas, medio que ha publicado la información, que deje de lanzar mentiras.

“Sí que pediría que cuando se den noticias sobre mí al menos que sean verídicas”. La hija de Rociíto está cansada de guardar las formas, pero tampoco quiere empezar una nueva guerra. Sabe que lo más acertado es no esconder nada y ser educada, sus compañeros dicen que lo está haciendo a la perfección.