Rocío Flores, espantada al descubrir quién echó a su abuela de casa cuando peor estaba

Rocío Flores nunca pensó que sería tan famosa, de hecho se formó para trabajar fuera de la televisión cuando tuvo que decidir su futuro. Pero el paso del tiempo ha demostrado que tiene demasiado talento para estar en la sombra, por eso, colabora en Telecinco. Tiene el privilegio de formar parte del elenco de tertulianos de Ana Rosa Quintana, la mejor presentadora de la cadena.

Rocío Flores cobró mucho interés público cuando su madre protagonizó Contar la verdad para seguir viva, un documental histórico. Rociíto contó, por primera vez, por qué no tenía relación con sus hijos y acusó a Antonio David Flores de tener un comportamiento irregular. La influencer no está de acuerdo con esta postura, piensa que su padre ha hecho lo imposible para sacar adelante a la familia.

Rocío tiene contacto con los rivales de Carrasco, como, por ejemplo, con José Ortega Cano, porque ella no tiene nada que ver en ciertos asuntos. Sin embargo, la historia podría estar a punto de cambiar porque ha descubierto cómo se comportaba el torero con Rocío Jurado. La mujer de Fidel Albiac asegura que Ortega echó a 'La más grande' de la residencia en varias ocasiones.

Rocío está asustada, pues no quiere que los secretos de su familia estén en boca de las personas equivocadas. Rociíto está haciendo muchos méritos para que la privacidad del clan desaparezca, pues está aireando demasiados trapos sucios. Asegura que Ortega Cano se portó “como un perro” con la artista, acusación que está dando mucho de qué hablar.

Flores ha decidido no hacer ningún comentario sobre el nuevo documental que está protagonizando su madre. Piensa que lo más acertado es pasar página, son temas que no tienen nada que ver con ella y no quiere involucrarse demasiado. Aunque nadie puede negar que se ha quedado sin aliento al descubrir lo que supuestamente Ortega Cano hizo con Jurado.

Rocío Flores quiere pasar página cuanto antes

Rocío, al igual que el resto de espectadores de Telecinco, ha tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones de Rociíto. Esta asegura que el matrimonio entre José Ortega Cano y su primera mujer no fue tan idílico como el público piensa. Hubo muchas discusiones y crisis que no salieron a la luz porque la cantante era extremadamente discreta.

La ex de Antonio David Flores asegura que el torero tenía por costumbre marcar sus normas y muchas veces echó a Jurado de su finca. “En varias ocasiones, la echan de allí, eso fue estando yo presente, así que imagínate la de veces que habría ocurrido”. Carrasco no perdona ciertos atrevimientos que hasta la fecha habían estado en la sombra, por eso, los está sacando a la luz.

“Mi madre me llamó un día a las tres de la mañana para que fuéramos a recogerla. Cuando llegué, me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas sentada en un escalón. Él sabe perfectamente que no se portó como se tenía que portar, fue un perro”.

Rocío Flores está sorprendida por lo que ha pasado

Rocío pensaba que había pasado lo peor, pero no estaba en lo cierto: Rociíto tiene mucho que contar y no pretende ser discreta. La hija de 'La más grande' asegura que Ortega Cano debería haber sido más generoso, no se dio cuenta de que la artista estaba mal. “Fue muy mala persona y tiene que vivir con eso”, explica en su nuevo documental.

Rocío sabe que la cantante atravesó momentos muy delicados, a pesar de que ella siempre intentó guardar las apariencias. La esposa de Fidel Albiac ha confirmado las sospechas y ha añadido más información. Asegura que cuando peor estaba ciertas personas le dieron la espalda, supuestamente su marido no fue demasiado cariñoso.