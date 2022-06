Rocío Flores escribe un mensaje a su madre Rociíto tras saberse lo de la herencia

Rocío Flores vive permanentemente en la palestra por los problemas que arrastra su familia. No únicamente por las nuevas polémicas que se generan cada día a su alrededor. Desde que la hija de Antonio David Flores se hiciera popular por aparecer en televisión y, especialmente, desde que pasó por Supervivientes, no hay semana en la que no sea noticia.

Crisis con su pareja Manuel, separación de su padre con Olga para liarse con la amiga de Ro, Marta Riesco, enfrentamiento brutal con su madre... Todo en la vida de Rocío es complicado y lleno de aristas. Y lo que es peor: retransmitido prácticamente en directo, ya que colabora en televisión.

| Mediaset

Hay momentos en los que Ro Flores necesita desconectar y una de sus válvulas de escape preferidas pasa por Instagram. Allí Rocío es ya toda una influencer con 800.000 seguidores y con una actividad basada principalmente en promociones y campañas publicitarias. También en mostrar al mundo el espectacular cambio físico que ha hecho en los últimos meses.

Ejercicio, tratamientos estéticos sin descanso y una lipoescultura que la ha dejado hecha una sílfide. Entre unas cosas y las otras, Rocío está facturando un buen dinero y generando expectación a cada paso.

El mensaje de Rocío Flores antes del documental

Rocío Flores llevaba unas semanas de relativa tranquilidad. Esta semana, todo estallará por los aires de nuevo. Su madre va a estrenar (por fin) la segunda parte del documental sobre su vida y la de 'la más grande'.

La emisión de los primeros capítulos de En el nombre de Rocío vienen con sorpresón incluido. Rocío Jurado tenía un testamento anterior al oficial. Su hija lo encontró entre los papeles de la artista y por lo visto, revela muchas cosas de lo vivido poco tiempo antes del fallecimiento de la artista.

Rociíto quiere contar toda la verdad familiar para que se sepa porque no tiene (ni quiere tener) relación con la familia de su madre. Ro Flores acostumbra a desmarcarse de lo que hace su madre, pero lo cierto es que está al tanto de todos los secretos familiares que va revelando.

Aun así, al mal tiempo, buena cara. Lejos de mostrarse preocupada o nerviosa por lo que pueda decir su madre, Rocío le ha querido mandar un claro mensaje.

| Instagram

"Lunes de... pinta bien la semana", escribe Ro acompañado de una imagen suya sonriente con mensajes optimistas y con mascarilla facial. Dando a entender claramente que le da bastante igual la venganza que su madre quiere consumar con la familia.

Los apoyos de Ro Flores en televisión

Rocío Flores tiene un carácter complicado. Lo dice su entorno y lo ha demostrado en momentos decisivos en televisión, donde ha mostrado su perfil más agrio y un tanto poligonero. No obstante, buena parte del público empatiza con ella, por haber tenido una infancia realmente complicada por culpa de las desavenencias entre sus progenitores.

La tremenda pelea a golpes con su madre marcó un antes y un después en su vida y le ha marcado para siempre. Que Rociíto no quiera acercarse a ella y que haya iniciado un ajuste de cuentas implacable con toda la familia hace que muchos vean en Ro Flores como una víctima.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Uno de los últimos en cuestionar la actitud de Rociíto ha sido Federico Jiménez Losantos. Ha afirmado que Rociíto "se pasa la vida odiando. Cualquiera que haya estudiado algo de psiquiatría sabe que esta muchacha no está bien y está peor ahora que el año pasado. Dice que ellos han insultado a su madre. Nadie lo ha hecho, al revés, todos siempre la han puesto encima de la luna".

Según Losanos, Rociíto "insiste en que no hay rencor o venganza, pero se pasa la vida odiando a su hija, a su hijo, a su hermana, a su hermano. No quiere ver a nadie de su familia, ni al padre de sus hijos y a sus hijos ni a los hermanos de su madre, que siempre estuvieron con ella y que la han criado".

Ro Flores parece que ya ha tirado la toalla. Su semana, pese a su madre, pinta bien.