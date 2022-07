Rocío Flores envía un mensaje a su madre para contarle que ha cambiado de opinión

Rocío Flores es una mujer nueva. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de enviarle a su madre un revelador mensaje en el que ha asegurado que ha cambiado de opinión en relación con una de las decisiones que tomó hace años.

Desde que ocurrió aquel desagradable episodio que relató la propia Rociíto en la serie documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, madre e hija no han vuelto a verse las caras.

Durante todos estos años, Rocío Flores ha estado sufriendo una serie de inseguridades por culpa de su aspecto físico. Aunque, ahora, poco queda ya de la joven que acudía a los platós de televisión para defender a su padre mientras concursaba en GH VIP.

Gracias a su trabajo en televisión y a la gran cantidad de dinero que generan sus redes sociales, la influencer ha podido modelar su cuerpo hasta conseguir los resultados que siempre había deseado.

Aunque, sin duda, su cambio más radical lo experimentó tras su regreso de Supervivientes 2020. La hija de Carrasco llegó a España con 16 kilos menos; cifra que le ayudó a no tirar la toalla.

Ahora, Rocío Flores ha acudido a sus redes sociales para decirle al mundo que no piensa esconderse nunca más.

Rocío Flores presume de cuerpo

Desde que decidió posar en bañador para una conocida revista de nuestro país, Rocío Flores ha decidido que ya es momento de dejar de esconderse. La colaboradora se siente más guapa y feliz que nunca, por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para mostrarle al mundo su gran cambio.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la hija de Rociíto ha mostrado los increíbles resultados que ha conseguido después de todas sus intervenciones estéticas. Ahora, y con 20 kilos menos, la influencer nos ha regalado sus primeras imágenes en traje de baño.

En plena ola de calor, donde los termómetros marca temperaturas extremas, Rocío Flores ha aprovechado la ocasión para darse un refrescante chapuzón.

Este jueves, 14 de julio, la televisiva sorprendió a todos sus seguidores posando en una piscina cubierta, tan solo, por un diminuto bikini. "Calma en el alma", son las palabras con las que la hermana de David Flores ha descrito su situación actual.

Rocío Flores siempre ha tenido muchas inseguridades

Rocío Flores, por fin, ha conseguido el cuerpo que siempre ha deseado. Y, aunque haya sido gracias a la ayuda del bisturí, la influencer ha asegurado que ha cambiado "por fuera y, también, por dentro".

Durante su última entrevista para la revista Semana, la colaboradora de El programa de Ana Rosa se abrió en canal y habló sobre todos los complejos que ha sufrido con su cuerpo.

"Tenía y sigo teniendo muchos complejos. Soy la crítica fácil por ser quien soy. Sigo recibiendo insultos, me critican por todo, pero quienes lo hacen son personas que necesitan huir de sus propias frustraciones y con mucho tiempo libre".

Aunque parece que, después de su última intervención estética, ha conseguido dejar atrás algunos de esos miedos. Hace unos meses, Rocío Flores decidió someterse a una lipoescultura para modelar su figura.

A pesar de que ha sido un periodo complicado y con mucho dolor, la influencer aseguró que no se arrepiente de la decisión que tomó.

"Me costó mucho dar el paso, pero es la mejor decisión que he tomado, de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Me veo bien, todos los dolores que he pasado han merecido la pena".

Ahora, y como hemos podido ver en sus redes sociales, Rocío Flores ha conseguido dejar a un lado todos sus complejos y no ha tenido ningún problema en mostrar los sorprendentes resultados que ha conseguido alcanzar con dieta, ejercicio y una ayudita extra.