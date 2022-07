Rocío Flores reconoce que su madre no mentía y que la enfermedad puede acabar mal

Todos los nervios están a flor de piel por cada viernes que se estrena un nuevo episodio de En el nombre de Rocío. Y no es para menos porque, con cada entrega, surge una polémica que pone en el punto de mira a los familiares más mediáticos de Rociíto.

Rocío Flores, que ya salió perjudicada con el estreno de la primera temporada de la docuserie el año pasado, ahora está siendo testigo de que es el turno de otras personas. Sin duda, es el caso de la misma Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco.

En estas últimas semanas, la influencer ha escuchado los reproches que ha ido lanzando su progenitora públicamente a Raquel Mosquera. Lo cierto es que ambas no mantienen una buena relación desde que el boxeador falleció inesperadamente en 2001.

Pero ahora todo indica que, en esta ocasión, el turno de poner los puntos sobre las íes es de Raquel. La tertuliana de Viva la vida no ha dudado en arremeter públicamente contra la hija de 'La más grande'.

Rocío Flores ha visto los reproches de Raquel Mosquera

El pasado 16 de junio, Raquel Mosquera tuvo que ver la primera entrega de la docuserie de su detractora. Sin embargo, aunque en un inicio no habló de ella, lo cierto es que con el transcurso de los episodios ha caído algún comentario negativo de Rociíto hacia su persona.

Todo surgió a raíz de que Rociíto hablara del matrimonio que tuvo el boxeador con la viuda de Pedro Carrasco. La joven vio que su madre contaba el motivo de su mala relación con la colaboradora del espacio presentado por Emma García.

"Ella cambia tras la muerte de mi padre porque la ayudan a cambiar". "Lo hace la persona que está siempre entremedias de todo lo malo que a mí me pueda pasar", decía refiriéndose a Antonio David Flores.

No obstante, toda esta situación empeoró cuando Rociíto alegó saber el pasado de su exmadrastra en Alemania. Una razón por la que Raquel Mosquera no dudó en explotar en su perfil de Instagram.

Rociíto saca a la luz la enfermedad de la viuda de su padre

"No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir o insinuar, no sé que es peor, que yo ejercí la prostitución en Alemania", empezaba Raquel. "A ver si te enteras, payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis años con mis padres que emigraron a trabajar", escribía contundentemente.

Sin embargo, Rocío Flores vio que su madre confesó en Sálvame Deluxe que no se quería pronunciar al respecto. "No me quiero pronunciar porque creo que ella no está bien y entonces no voy a decir lo que realmente pienso porque creo que no debo", reconocía ante los presentes.

Lejos de acabar con la batalla mediática, la joven fue testigo de que Raquel trató un tema delicado para Rociíto: la maternidad. "A los niños, como casi todo el mundo sabemos, hay que dedicarles tiempo, educación y atención. Las personas hacemos eso con mucho sacrificio", lanzaba una indirecta a la madre de la influencer.

"Cosa que tú no tienes ninguno de esos calificativos". "Cuando no tienes ni profesión ni has trabajado nunca en tu vida, no sabes lo que es ir todos los días a trabajar, madrugar y sacrificarte en todos los sentidos.

"Especialmente aún estando enferma, como tú me dices. Estoy yo por mis hijos, para que no les falte de nada", respondía tras los comentarios que dijo Rociíto en el espacio.

Rocío Flores, pendiente de la enfermedad de un exfamiliar

No cabe duda de que cada vez más crece la tensión entre ambas. Sin embargo, Rocío Flores es consciente de que esta guerra mediática no se va a terminar, al menos por parte de Mosquera, que sigue cargando duramente contra Rociíto vía Instagram.

En esta última semana, la viuda de Pedro Carrasco ha colgado un total de 11 publicaciones dedicadas a su enemiga. La última de ellas fue tan solo unos dos días atrás y, en esa ocasión, arremetió contra ella en forma de rap.

"Se lo voy a explicar, en forma de rap, a ver si así se da cuenta de verdad [...]. O cambias tu pésima narrativa y rompes con la historia que te inventaste o soportas el peso de seguir viviendo con esta historia de fracaso anticipado".

"No te das cuenta de que cada vez me haces más grande, con tus maquiavélicas mentiras", zanjaba. Sin duda alguna, la situación entre la madre de Rocío Flores y la viuda de Pedro Carrasco va de mal en peor.

Tras esta publicación, la viuda de Pedro Carrasco ha recibido comentarios tanto de apoyo como criticándola. Además, sus más fieles seguidores no han dudado en recomendarle que se mantenga alejada de las redes sociales por el bien de su salud mental.

Y es que es preciso recordar que el año pasado, la viuda de Pedro Carrasco tuvo un brote psicótico por el que tuvo que ser ingresada. De modo que esta tensa situación no le supondría ningún beneficio.