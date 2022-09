Rocío Flores, enfadada con Olga Moreno: no se cree cómo empezó su historia de amor

Rocío Flores está muy enfadada con su madrastra después de enterarse de que la andaluza mantiene una relación con el representante de ambas, desde hace unos meses.

Rocío Flores tiene la mala suerte de no enterarse de muchos temas que atañen a su familia. Asuntos por los que ha sufrido mucho en el pasado, y ha visto que nuevamente ha sucedido. Su madrastra y Agustín Etienne han comenzado una relación a sus espaldas y esto le ha provocado el distanciamiento con Olga Moreno.

Un distanciamiento que podría ser definitivo si no se sientan a hablar de este asunto y liman asperezas sobre ello. Hace unos días, Moreno daba una exclusiva después de confirmar en Semana y a toda la página que "ha encontrado un hombre que le hace feliz".

Rocío Flores no se cree nada de la relación con Agustín Etienne

Después de su tumultuosa separación con Antonio David y tener que ver cómo se hablaba en televisión de la nueva pareja de este, Marta Riesco, la empresaria ve la luz. Lo pasó mal en el momento que supo que la reportera había comenzado con el exguardia civil cuando todavía el matrimonio no se había separado.

Ahora, sabe que está en un buen momento de su vida después de afrontar una época muy delicada. Pero por el bien de su hija Lola ha tirado para adelante. Y ahora solo piensa en darle todo su amor a su representante y nuevo novio Agustín Etienne.

Lo cierto es que las declaraciones que ofreció en la citada publicación rosa, no han acabado de convencer del todo a la buena de Rocío Flores.

Según la ex de Antonio David, esta lleva apenas tres meses con el agente de famosos. Algo que ciertos periodistas del corazón ponen en duda y aseguran que la relación deja muchas incógnitas sobre ello.

Las palabras de la andaluza que enfadan a su hijastra

En las declaraciones a Semana, la madrastra de Rocío Flores afirmaba que fue ella la que se insinuó al argentino y que este, al principio, no le hacía mucho caso.

"La verdad es que yo desde hace algunos meses le tiraba los tejos. Tras mi separación, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, con mis amigas… ". Así lo confesaba la andaluza en la entrevista exclusiva del pasado miércoles.

Lo cierto es que Olga expuso que "pasábamos más tiempo juntos y yo todo el tiempo le tiraba los tejos, pero él solo se reía. No me tomaba en serio y no se lo creía", señalaba ante la estupefacción de Rocío Flores.

Así comenzó la historia de amor entre Olga y su representante

En un momento dado, y según cuenta la ex Antonio David, la andaluza quería quedar a solas con él y un buen día se lo propuso de buenas a primeras. Olga cuentan la exclusiva que Agustín "se reía de sus ocurrencias" y fue en aquel momento cuando puso sobre la mesa sus intenciones, algo que sorprendió y mucho a Etienne.

"Siempre salíamos con nuestros amigos y le pedí, por favor, que un día saliésemos él y yo solos", le rogaba Olga a su representante desde hace años.

Lo cierto es que Rocío Flores no se fía ni un pelo de esta versión de su madrastra y el agente de famosos. La joven podría pensar que se trata tan solo de un montaje con el que sacar el mayor rendimiento económico posible. Y que el amor en este caso es algo secundario o incluso que no tiene cabida en esta relación.

