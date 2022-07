Rocío Flores descubre que Rociíto comparte la casa después de anunciar lo del divorcio

Rocío Flores ha tomado consciencia de la realidad: sabe que Rociíto no quiere seguir disimulando porque tiene más fuerza que nunca. La hija de la Más Grande ha señalado a José Ortega Cano, a quien acusa de no haber hecho feliz a la cantante. Asegura que estaban a punto de divorciarse, pero sucedieron una serie de cosas que frenaron el proceso.

Rocío Flores se ha quedado realmente sorprendida al descubrir cuál es el nuevo paso que ha dado su madre: abrir las puertas de su casa. Ha organizado una fiesta con los colaboradores que han trabajado en su documental para agradecerles el apoyo. Se han convertido en una gran familia y quiere compartir su vivienda con ellos, un gesto insólito.

Rocío, al igual que el resto de espectadores de Telecinco, sabe que Rociíto es muy celosa de su intimidad. Reside en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid porque no quiere que ningún curioso se acerque a la puerta de su domicilio. Terelu Campos, una de sus grandes amigas, confesó que ni siquiera tenía personal doméstico que le ayudara a limpiar o cocinar.

Rocío no esperaba que su madre celebrara una fiesta en casa justo después de anunciar que José Ortega Cano está al borde del divorcio. El torero no atraviesa por su mejor momento, pero la mujer de Fidel Albiac está muy animada y quiere celebrar lo que ha conseguido. Gracias a los compañeros de su documental se ha convertido en uno de los rostros más queridos del momento.

Rocío Flores acepta que no hay solución

Rocío tiene mucha experiencia en la prensa del corazón y sabe que el paso que ha dado su madre no tiene retorno. José Ortega Cano ha quedado en mal lugar, pues todo el mundo pensaba que su relación con la Más Grande era estable y cariñosa. Sin embargo, Carrasco asegura que todo era una postura de cara a la galería porque el torero sabe disimular muy bien.

“Mi madre era una mujer que lo había dado todo en esa relación, no se merecía las situaciones que se generaban. Se hubiese merecido vivir de otra manera, haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices”, desvela Rociíto en su programa. El viudo de la cantante está muy molesto, pues él siempre ha presumido de haber tenido un matrimonio brillante.

Flores está preocupada porque este tipo de escándalos terminan afectándole a ella y no quiere saber nada del conflicto. Trabaja en televisión y asume que debe opinar, pero es un tema muy delicado y prefiere mentarse al margen. Tiene muy buena relación con Ortega Cano, así que todo lo que ha contado Carrasco le ha pillado desprevenida.

Rocío Flores sabe que el amor se ha acabado

Rocío era muy pequeña cuando falleció la cantante y no pudo disfrutar de ella todo lo que le gustaría, pero guarda un bonito recuerdo. El tiempo que vivió a su lado lo compartió con Ortega Cano, por eso han seguido unidos con el paso de los años. No esperaba que su madre asegurara que el torero no hizo feliz a Jurado, ella ha vivido otra realidad.

Rociíto ha asegurado que el maestro no fue demasiado cariñoso durante el tiempo que la Más Grande estuvo enferma. “Lo único que puedo decir es que era como siempre, como había sido siempre obviando el principio. Al final esa relación siempre fue así, incluyendo la enfermedad”, comenta la exmujer de Antonio David.

“Yo creo que se fue desenamorando durante la relación y yo creo que él se encargó de desenamorarla”. Flores no pensaba que su madre fuera a ser tan dura, aunque tiene claro que está bastante dolida. Durante muchos años han hablado de ella y ahora ha llegado su turno, nadie podrá frenarla.