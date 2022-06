Rocío Flores descubre los problemas de salud que su madre había escondido

Rocío Flores se acaba de enterar, gracias a la una nueva iniciativa de los Mohedano, de los problemas de salud que padecía un miembro de su familia y que su madre ha estado ocultando durante todos estos años.

A pocos días de que el Centro de Interpretación de Rocío Jurado, La Voz del Milenio,abra sus puertas, este conocido clan ha vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación de nuestro país.

Y es que, después de la emisión de los dos primeros episodios de la docuserie En el nombre de Rocío, la familia más mediática de Rociíto ha decidido contraatacar con un nuevo e inesperado movimiento.

Este martes, 21 de junio, el programa Sálvame anunció que parte de la familia de Rocío Flores se iba a reunir en Chipiona para homenajear a 'la más grande'.

"Mañana en Chipiona, la asociación RJ y la familia de la artista, con Gloria Camila al frente y también José Antonio, presentan un azucarillo en homenaje a Rocío Jurado, a las 20:30 de la tarde", aseguró el reportero José Antonio León.

Rocío Flores se entera de la enfermedad de su abuela

Rocío Flores acaba de enterar en la irónica situación que se acaba de producir en relación con la figura de Rocío Jurado.

Durante la emisión de este martes, Sálvame anunció la nueva iniciativa que Gloria Camila y el resto de su familia habrían puesto en marcha para ensalzar la figura de la chipionera.

Según se informó en este programa de Telecinco, los miembros del clan Mohedado-Jurado tenían previsto reunirse en la ciudad natal de la cantante para presentar un azucarillo con su imagen, pero finalmente el evento no ha prosperado.

"Ha habido polémica porque se pidió permiso para presentar el azucarillo. El Ayuntamiento les dijo que todo lo que tuviera la imagen de Rocío Jurado tenía que pasar por Rocío Carrasco, pero ellos han hecho caso omiso".

Para poner la guinda al pastel, Jorge Javier Vázquez hizo pública una información que dejó a Rocío Flores sin palabras. "Se saca un azucarillo con la imagen de Rocío Jurado y Rocío Jurado era diabética".

La madre de Rocío Flores se pronuncia al respecto

Como era de esperar, la madre de Rocío Flores no ha tardado en salir públicamente a hablar sobre el tema de los azucarillos.

Rociíto ha querido dejar claro que está "abierta a que se me proponga, se me consulten y se me digan proyectos sin ningún tipo de problema, pero tiene que pasar por mí".

Según ha contado la heredera universal de la Jurado, esto no es la primera vez que pasa. "Esto son cosas que han ido sucediendo durante mucho tiempo, lo que pasa que en ese momento, yo no estaba correctamente".

"Lo he ido dejando y dejando, pues igual que con todo. He ido esperando a ver si te llaman o te preguntan, pero no", ha asegurado a continuación.

También ha querido dejar claro que no está dispuesta a que sigan haciendo planes sin contar con ella y que está dispuesta a llevar el tema ante la justicia si es necesario.

"Se ha puesto en manos de un gabinete y ellos llevan las cosas legales al respecto. Pero no porque sea yo, cualquier persona que tenga una tienda o alguna marca y quiera hacer algo comercial tienen que pedir permiso al propietario".

"Yo agradezco todo lo que se haga en beneficio de ella [Rocío Jurado], lo único que digo es que se me tiene que consultar", ha dicho finalmente la madre de Rocío Flores.