Rocío Flores descubre el motivo de la ruptura que tanto preocupa a Rociíto

Hace tan solo unos días, Rocío Flores era protagonista de los titulares por unas llamativas fotografías con la novia de su padre. Hoy, lo es por descubrir el motivo de la ruptura que tanto preocupa a su madre, Rociíto. Lo cierto es que la joven ya no sabe dónde meterse.

El mal momento de Rocío Flores

Rocío Flores jamás pensó que sentarse en el plató de Gran Hermano para defender a su padre, provocaría un tsunami. Desde entonces, la joven no ha dejado de pisar un plató de televisión, y eso que dijo que jamás se dedicaría a ello.

Ahora, es una de las colaboradoras más llamativas de la televisión, pero los malos momentos por los que está atravesando no están pagados. Su familia se ha desmoronado al completo. Su madre es protagonista ya de dos documentales, su padre se ha separado de Olga Moreno y su hermano, David, está enfadado con ella.

Con el paso del tiempo, Rocío Flores se ha dado cuenta de que solamente se tiene a ella. Olga Moreno le traicionó haciendo una exclusiva a escondidas, su novio le puso los cuernos y su hermano no le perdona que se emancipara.

Ahora, Rocío busca consuelo en amigos y, muy de vez en cuando, en planes familiares, como el último con Antonio David en el 'Starlite'. No obstante, a pesar de que Rocío Flores no quiere saber nada de su madre, es inevitable que los rumores las unan.

| Gtres

Esta vez, la joven es protagonista junto a Carrasco por descubrir el motivo de la separación que tanto preocupa a su madre.

El motivo de la separación

La madre de Rocío Flores ya ha grabado su segundo documental, y Telecinco emite cada semana un nuevo capítulo. Lo hace para exclusivamente los suscriptores de la cadena, aunque sus declaraciones corren como la pólvora.

Por eso, Rocío Flores ha descubierto el motivo real por el que su abuela se tuvo que separar de Ortega Cano y jamás lo hizo.

Rocío Flores, en shock

Aunque Rocío Flores prometió no ver el documental, es inevitable que se entere de todo. Por eso, la joven se ha quedado de piedra al descubrir por qué su abuela jamás se separó de Ortega Cano.

Según Carrasco, ‘La más grande’ no era feliz con el torero, “ella se hubiese separado hace mucho tiempo”, explicaba. “No voy a entrar en decir por qué se peleaban o no, se daban situaciones imperdonables y Ortega Cano no actuó bien con Rocío Jurado, que era mi madre. He vivido muchas situaciones que no deberían haberse producido nunca”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Sin duda, estas declaraciones han dado pie a muchos rumores, y entre ellos, los de infidelidad por parte del torero. Sin embargo, Ortega Cano no ha sido el peor parado de todo esto.

Lo peor vino después, cuando la madre de Rocío Flores arremetía contra Gloria Camila y José Fernando. “Si mi madre no hubiese adoptado a Gloria Camila y José Fernando se hubiese separado hace mucho tiempo. Luego llegó la enfermedad y andábamos todos como pollos sin cabeza”, explicaba Rocío.

| GTRES - Telecinco

"Mi madre era una mujer que lo había dado todo en esa relación y no se merecía las situaciones que se generaban y que se daban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera. Se merecía haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices”, concluía.

Estas declaraciones, como las vertidas en los anteriores episodios, dejaron con la boca a la mayoría de la opinión pública. Aunque lo llamativo es que Rocío Flores tampoco era conocedora de nada. Lo que pase en los próximos días tan solo es cuestión de tiempo.