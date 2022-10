Rocío Flores deja a todos sin palabras con su look más cañero

Rocío Flores lo ha vuelto a hacer. Una vez más, la hija de Antonio David Flores ha vuelto a ser el centro de atención.

La semana pasada veíamos cómo Rocío Flores decidía dar una segunda vida a todas sus prendas, con lo que consiguió captar todas las miradas. Ahora, hemos podido ver como nos ha impactado gracias a su estilismo.

La verdad es que Rocío Flores estos últimos meses ha sorprendido bastante con cada apuesta que nos ha enseñado a través de su Instagram. La influencer está considerándose un muy buen ejemplo para copiar cuando no sabemos exactamente qué ponernos en nuestro día a día.

Rocío Flores apuesta por un total black efecto cuero

No podemos negar que el cuero está triunfando en estas colecciones que estamos viendo este otoño-invierno 2022-2023. Muchas de las celebridades que conocemos, están apostando por prendas de este diseño con las que consiguen crear unos outfits estupendos.

| Instagram (@rotrece)

Rocío Flores no iba a ser menos y se ha sumado a esta tendencia. La joven no ha podido resistirse y ha decidido crear un look de cuero que le ha aportado un toque bastante elegante y rompedor.

La hija de Antonio David tiene que ir a la última y estar en tendencia, por lo que ha apostado por un body. Este es asimétrico de lúrex y cuenta con una sola manga larga brillante. Un material con el que Rocío Flores ha conseguido causar sensación e ir divina.

En la parte de abajo, Rocío Flores ha decidido llevar una falda de tubo de efecto piel que tiene un gran detalle a destacar. Los flecos que colgaban sobre la propia prenda han sido una característica bastante popular entre otros artículos en tendencia.

La falda es de la marca Sésamo by Marta, modelo Telma, y se puede encontrar por la página web por el precio de 40,90 €. Se trata de una novedad de la firma que parece que está gustando debido a que se ajusta a la silueta y realza tanto la figura como las curvas.

El calzado que ha añadido Rocío Flores en su último look

La joven ha conseguido aportar un toque más cañero a su estilismo, si aún se podía. ¿Y de qué material ha sido? Efectivamente, Rocío Flores ha llevado unos botines de efecto cuero.

| Instagram (@rotrece)

La influencer ha querido destacar con estos botines peep toe, que tienen una abertura en a punta. Son de medio tacón y están decorados con borlas y un candado metálico con los que consiguen destacar entre otro tipo de zapatos.

El calzado de Rocío Flores tiene una cremallera y una altura tobillera que permiten que sean bastante cómodos para poder durar horas y horas de pie, sin tener que pararse constantemente.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Estos mismos botines nos acompañarán este otoño, aunque también hay que mencionar que el tacón coma, las plataformas XXL, la caña alta y la punta metálica han conseguido hacerse un hueco.

¡La buena manicura que no falte!

Sabemos que un outfit sin tener cuidadas las manos, no llegará a triunfar nunca. Prácticamente todas las famosas, al igual que Rocío Flores, tratan de mantener una manicura perfecta para completar con todos sus looks.

| Instagram (@rotrece)

Un detalle que esta muy a la orden del día, y con el que ha querido añadir la guinda del pastel al outfit. Además, Rocío Flores ha optado por un maquillaje bastante sencillo para lo que solemos ver y un peinado ideal.

La joven ha querido recogerse el cabello con un moño bajo que le ha sentado muy bien. Este tipo de recogidos sencillos son una muy buena apuesta para cualquier tipo de estilismo.