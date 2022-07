Rocío Flores deja de disimular y desvela cómo está después de lo del bebé

Rocío Flores está cansada de sufrir siempre lo mismo: da cualquier paso y la sociedad no tarda en arder en su contra. Cuando empezó a trabajar en televisión, la situación era diferente, pero desde que Rociíto llegó a Telecinco todo ha cambiado. La influencer ha pedido ayuda para resolver un problema con su ordenador y nunca hubiera pensado lo que iba a pasar.

Rocío Flores se ha convertido en el centro de todas las críticas porque el público considera que se aprovecha de su influencia. Lo único que ha hecho es pedir consejo para arreglar su computadora, pero ciertas personas no se lo han tomado bien. Es evidente que está atravesando una crisis de popularidad, atrás quedaron los tiempos en los que no dejaba de recibir aplausos.

Rocío siempre se ha apoyado en uno de sus grandes amigos televisivos: el modelo Jorge Pérez, con quien concursó en Supervivientes 2020. Jorge está viviendo su mejor momento porque acaba de darle la bienvenida a su cuarto hijo, un bebé que Flores estaba esperando. La colaboradora ha seguido el proceso de cerca y se alegra enormemente de que todo haya salido bien.

Rocío Flores está cansada de recibir críticas, no termina de acostumbrarse a ser la enemiga del público. Su compañero de Supervivientes siempre le ha ayudado, por eso, tienen una relación tan estrecha. La joven no tardará en conocer al nuevo retoño, algo que subirá su estado de ánimo después de lo que ha sucedido.

La hija de Rociíto trabaja en las redes, así que necesita tener sus aparatos electrónicos en plena forma. Ha calificado de “problema serio” la anomalía que tenía su ordenador y sus detractores no han tardado en echárselo en cara. Hay quien piensa que no siente los conflictos familiares porque está preocupada por asuntos menos trascendentes.

Rocío Flores quiere llegar hasta el final

Rocío sabe que la televisión le ha dado cosas buenas, como, por ejemplo, su bonita amistad con Jorge Pérez. El modelo pasa mucho tiempo con ella y le ayuda siempre que puede, pero es imposible que esté siempre a su lado para defenderla. Acaba de ser padre y estará retirado de la pequeña pantalla durante un tiempo para disfrutar del bebé.

Flores es consciente de que debe empezar a defenderse sola, aunque no tiene ningún problema para hacerlo. Lo que no va a tolerar son las faltas de respeto, por eso, ha puesto en manos de sus abogados los cientos de comentarios que recibe. No entiende que personas que no le conocen le hablen con tanto odio simplemente porque adoren a su madre.

Rociíto ha pedido en más de una ocasión que sus seguidores dejen tranquila a su hija, pues piensa que ella no es responsable de nada. La mujer de Fidel Albiac considera que Antonio David está detrás de todas las decisiones de la influencer. Supuestamente, él es el verdadero culpable, de ahí que haya exigido paz para la colaboradora de El Programa de Ana Rosa.

Rocío Flores ha manifestado su descontento

Rocío aparenta ser una mujer fuerte y lo cierto es que tiene mucho aguante, pero en todo hay unos límites. Entiende que trabajar en televisión genere ciertos peligros, pero no tolera las faltas de respeto. Recibe llamadas a altas horas de la madrugada e insultos por parte de personas que no se han molestado en conocerla de verdad.

Flores ha dejado de disimular y ha admitido que no está cómoda, a pesar de que el público le acuse de lo contrario. Hay quien cree que está encantada siendo la protagonista, pero realmente quiere estar en la sombra. Trabaja en Telecinco, aunque nunca ha comercializado con su vida privada porque no es amiga de los escándalos.