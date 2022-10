Rocío Flores y su hermano David descubren que su madre decía la verdad

Para Rocío Flores, esta época está siendo sumamente difícil para ella. No solo ha tenido que lidiar que El programa de Ana Rosa, donde colaboraba, la despidiese de forma fulminante, sino que también ha tenido que atravesar otros momentos muy duros. El reciente noviazgo entre Olga Moreno, su exmadrastra, y Agustín Etienne, su representante, ha sido uno de ellos.

Si a esto se le suma la emisión de En el nombre de Rocío en televisión, lo cierto es que tanto para Rocío como David Flores no está siendo nada fácil. Justamente, el octavo episodio de la docuserie ha destapado una verdad de la que ambos no eran conscientes. Un complicado momento que vivió la misma Rociíto y que acabó por romper la relación que tenía por aquel entonces con José Ortega Cano.

Ortega Cano a Rociíto: "estás matando a tu madre"

Para nadie es novedad que la relación entre la madre de Rocío Flores y Ortega Cano está más que rota. Hubo un tiempo en el que el extorero simpatizaba con la hija de 'La Jurado' e incluso la defendía públicamente de los supuestos maltratos que recibía por parte de Antonio David.

No obstante, esta buena sintonía entre ellos dos cambió de la noche a la mañana. Han sido numerosas ocasiones en las que ambos han cargado duramente el uno contra el otro, una guerra que han llevado tanto dentro de la pequeña pantalla como fuera, en juicios.

| GTRES

Justamente, uno de los últimos reproches que dedicó el todavía marido de Ana María Aldón a la que fue su exhijastra provocó que esta acabara revelando una verdad. "Yo he pasado más tiempo con Rocío Jurado que su propia hija", era la frase que pronunció el exdiestro en su momento.

Por esta razón, ahora, la madre de Rocío Flores no ha dudado en denunciar públicamente el trato que José Ortega Cano le dio a su progenitora antes de fallecer. "No tiene vergüenza ninguna Ortega Cano", empezaba diciendo.

"Él lo que ha hecho es darle más sufrimientos a mi madre que yo y tener muchísima menos vergüenza que yo, eso también lo ha hecho. Lo que tendría que hacer es haberse preocupado de la calidad de vida que le dio en el tiempo que estuvo. De eso es de lo que tiene que preocuparse y de lo que tiene que hablar José", proseguía.

Según Rociíto, el murciano "cae en picado y se le acrecenta un problema que él ya tenía y que salió después a la luz". "José estaba ausente, estaba dormido entre dos sillas en el pasillo del hospital", empezaba explicando.

"Había una mezcla entre dolor, por como ella estaba, y por otro conciencia, señal de que la tiene, que hay otros que no la tienen. Hablo de mala conciencia, de saber que no había hecho las cosas correctamente".

Tal y como asegura la madre de Rocío Flores, su progenitora era consciente de esta situación porque "se ponía muy nerviosa cuando él desaparecía". Fue ahí cuando en un momento dado, la misma madre de Rocío Flores salió en busca del que fue su padrastro y se lo encontró en el pasillo "algo mareado".

El extorero le hizo pensar que fue a comprar, pero su aspecto indicaba otra cosa. No obstante, esta situación empeoró cuando Ortega Cano empezó a cargar duramente contra ella. "Sin venir a cuenta, cuando volvemos a casa, empieza a increparme por las palabras que tuve con él en el pasillo".

"Y me dice: '¡tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer cuando tú estás matando a tu madre!'. Así termina esa conversación y me pongo a llorar", explicaba.

| Telecinco

El final de la relación entre Rociíto y Ortega Cano

En ese entonces, el padrastro de Rocío Flores, Fidel Albiac, tuvo que meterse para defender a su mujer. "Le dijo: 'José, estamos en un treinta y pico, si le vuelves a decir eso a mi mujer me bajo contigo por los cristales para abajo'".

"'Que tú tengas la poca vida y vergüenza a una niña que su madre se está muriendo, nos vamos para abajo los dos'. Intervino, porque yo empecé a llorar, porque yo no sabía por qué me estaba diciendo esa barbaridad", zanjaba la hija de 'La más grande'.

Desde luego, este momento y otros más acabó por romper del todo la relación que había entre la madre de Rocío Flores y el exdiestro.

