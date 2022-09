Rocío Flores confirma sus sospechas sobre la muerte que señala a Raquel Mosquera

Rocío Flores ha descubierto de primera mano y gracias a la docuserie de su madre lo que sucedió aquel día en el que fallecía su abuelo, Pedro Carrasco.

De hecho, Rociíto llega a sembrar la duda sobre la verdadera causa del fallecimiento del boxeador, aunque la versión oficial aseguraba que se debía a un infarto masivo.

Para empezar, Carrasco explica que su marido, Fidel Albiac, le pidió a alguien cercano a Raquel Mosquera que "no se llevasen a Pedro hasta que llegase Rocío".

| GTRES

Sin embargo, eso no sucedió así, y cuando ella llegaba al domicilio de su padre, el cuerpo ya no estaba allí presente.

"Se llevaron el cuerpo de mi padre sin poder despedirme de él", se lamentaba la hija de 'la más grande'.

Cabe destacar que el boxeador fallecía el 27 de enero de 2001 y era Mosquera la que se encargaba de llamar a los servicios médicos, aunque lamentablemente no se pudo hacer nada más por él.

| Europa Press

A pesar de que la propia Rocío explica que la causa del fallecimiento es un ataque al corazón, poco después siembra la duda al asegurar que decidieron no hacerle la autopsia.

En su momento, Raquel Mosquera daba a entender que "no se le hizo la autopsia porqué el forense no la pidió".

Sin embargo, Carrasco no está de acuerdo con esta versión. "Raquel Mosquera puede decir misa, que si yo lo hubiese pedido se le hubiese hecho la autopsia", sostiene.

| Telecinco

De hecho, en una de las últimas conversaciones que el boxeador pudo tener con su hija, él le confesaba que quería dejar "malos hábitos como el tabaco o algunas cosas", en clara alusión a la bebida.

Justo por eso, la reacción de Rociíto resulta muy sospechosa, tal y como apuntaba la propia Paloma García-Pelayo.

"Si dices que Raquel Mosquera no cuidó a tu padre, y lo machacó, ¿por qué no se pidió la autopsia pensando como piensas?", le preguntaba abiertamente.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Rocío Flores descubre la verdad sobre la muerte de su abuelo Pedro Carrasco

Aunque Carrasco se negaba a entrar en más detalles, escurriendo así el bulto. "Hoy, sabiendo lo que sé, sí que hubiese pedido la autopsia, pero en ese momento atravesaba una época muy difícil, y decidí dejarlo pasar".

Ya en su momento, unas declaraciones de la peluquera sobre el último día de vida de su marido generaban un gran revuelo.

Según su versión, padre e hija se enzarzaron en una fuerte discusión que llevaba a Pedro a tomar la decisión de alejarse para siempre.

| Telecinco

"Tras discutir con su hija, Pedro Carrasco dijo que no volvería a verla y lo cumplió", relataba. "Llevaban meses sin hablarse porque él no tragaba a Fidel, pero fuimos tras Reyes a ver a los niños".

Supuestamente, aquella noche Rociíto puso por encima la figura de su pareja, algo que le rompió el corazón a su padre.

"Rocío le dijo a su padre esa noche: 'Yo todo lo que tengo es gracias a Fidel, que es para quitarse el sombrero, no os debo nada ni a mi madre, ni a ti'", recuerda Mosquera.

|

"A Pedro se le rompió el corazón y me dijo: 'A esta hija de puta no la vuelvo a ver en la vida', y nos marchamos haciendo eses con el coche. Esa noche tenía pánico, pensé que nos estrellábamos. A los pocos días falleció mi marido".

De hecho, Raquel tiene claro que aquella discusión "pudo desencadenar en la muerte de Pedro".

Graves acusaciones ante las que Rocío no se ha quedado callada y que ha desmentido por completo.

"¿Qué mi padre me llamó hija de puta? Eso es lo que le diría él a Raquel si estuviera vivo, no sé si Raquel Mosquera cuida la tumba de mi padre, al que está dentro no lo cuidó", sentenciaba en su docuerie.

"Creo que hay que ser muy ruin y creo que hay que ser muy zafio para usar esa conversación y ese momento para decir todo lo contrario y culparme a mí de la muerte de mi padre".