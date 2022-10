Rocío Flores confirma la ruptura y asegura que ya no lo ha visto más

Las cámaras siguen persiguiendo a Rocío Flores a pesar de confirmarse que no volverá a pisar el plató de El programa de Ana Rosa. Aunque no ha habido explicación, la joven ríe ante las cámaras siempre que le preguntan por ello. No obstante, en las últimas horas se ha confirmado una noticia mucho más importante y que ha acaparado toda la atención.

Se trata de la última decisión que ha tomado Rocío Flores, una que ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué ha hecho la hija de Antonio David?

A Rocío Flores le gusta ser el centro de atención

Muchos aseguran que lo único que quiere Rocío Flores es vivir tranquila. Sin embargo, son los actos que la joven ha llevado a cabo en los últimos días los que han hecho saltar todas las alarmas. Y no es de extrañar después de que la influencer se haya quedado sin trabajo.

| Instagram

Y es que, desde hacía unas semanas, se llevaba rumoreando la ausencia de Rocío Flores en la nueva temporada de El programa de Ana Rosa. La joven había sido una pieza clave el año pasado en los datos de audiencia de la cadena. Sin embargo, el alto caché que pedía por sentarse esta nueva temporada en el plató obligó a la cadena a prescindir de ella.

Esto ha hecho que la figura en televisión de los Flores quede en un segundo plano. Ahora, Rocío se encarga al cien por cien de sus redes sociales en las que cuenta con un gran número de seguidores. Su círculo más cercano confiesa que ella es feliz así, alejada de los medios, pero nadie se lo cree.

Son los últimos rumores acerca de la mala relación que mantiene con Olga Moreno los que la mantienen en el centro de todas las miradas. Al parecer, a la hija de Antonio David no le gustó nada que su madrastra comenzara una relación con el representante que compartían.

Rocío Flores reacciona al nuevo noviazgo

Algo que, finalmente, ha traído consecuencias. La primera es que la empresaria no fue invitada a la fiesta de los 26 años que Rocío Flores celebró en Madrid.

A ella no solo acudieron grandes amigos, también su familia. Incluyendo aquí a Marta Riesco, la novia de su padre, con quien hacía apenas unas semanas no tenía relación.

Pero Rocío Flores ha ido más allá, y si parecía muy raro que Olga no acudiera a su fiesta de cumpleaños, más raro ha sido su última decisión. La joven ha prescindido por completo del que fuera su representante, Agustín Etienne.

Ella no lo ha confirmado, pero sí reído a cámara cuando le han preguntado por ello. La joven no responde a las preguntas y es que después de tantos meses trabajando en un plató, ha aprendido que es mejor callar.

Al menos de momento, así ha avisado ella. “No voy a contestar, por el momento esta es mi postura”, decía a un reportero que le seguía por la calle. Aunque no hable, la situación es tan delicada que Rocío ha dejado de seguir a Agustín, ¡y su padre también!

| GTRES

Ni rastro queda en redes sociales de la buena relación que los Flores mantenían con el que hasta ahora era su representante. Y todo, por la relación que Olga mantiene actualmente con él. Está claro que Rocío es una mujer de armas tomar y que, cuando algo no le gusta, lo remedia.

¿Qué pensará Olga Moreno de todo esto? La empresaria es la única que por el momento no ha hablado. No es de extrañar que lo haga a través de una portada en alguna revista del corazón.

