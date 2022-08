Rocío Flores confirma lo del embarazo y toma una decisión para proteger al bebé

Rocío Flores empezó a trabajar en televisión de forma casual, pues nunca quiso dedicarse a los medios ni ser un rostro popular. Sin embargo, su padre le pidió que diera la cara por él en Gran Hermano VIP y desde el principio mostró su talento. Le llamaron para participar en Supervivientes y más adelante se convirtió en colaboradora de El Programa de Ana Rosa.

Rocío Flores, gracias a su esfuerzo, ha conseguido ser una maestra de la pequeña pantalla y controla bien lo que sucede a su alrededor. En un primer momento se desmarcó de la relación que Antonio David mantiene con Marta Riesco, pero ha cambiado de postura. Se ha acercado a la periodista, de hecho están disfrutando del verano haciendo planes conjuntos.

Rocío ha descubierto que Marta quiere quedarse embarazada de Antonio David Flores porque busca “el pack completo”. El portal Informalia asegura que se casarán el próximo año y poco después tendrán su primer hijo en común. La tertuliana quiere proteger al bebé que está en camino, por eso ha empezado una nueva relación con la novia de su padre.

Rocío se siente obligada a dar explicaciones porque trabaja en Telecinco y sus compañeros le preguntan sobre lo que sucede en su familia. Siempre responde con educación, pero deja claro que hay límites que no va a cruzar porque no le corresponden. Sigue sintiendo pasión por Olga Moreno y no consiente que nadie hable mal de ella.

Flores ha vuelto a hacer las maletas para irse de viaje después de estar con Marta Riesco en Marbella. Según ha publicado en Instagram, pasará un tiempo en Mojácar disfrutando de la playa e intentando alejarse de sus conflictos. Todos los periodistas quieren saber qué piensa sobre su nuevo hermano, pero ella prefiere estar al margen.

Rocío Flores sigue asimilando lo del nuevo bebé

Rocío está muy orgullosa de su padre, pues ha logrado sacar una familia adelante sin ayuda de nadie. Antonio David, según muchos usuarios de Twitter, es un referente porque no ha dejado de luchar por sus hijos ni un momento. Marta Riesco quiere tener un niño con él y cada vez son más los que aseguran que el momento se acerca.

Flores está preparada, pero necesita asimilar cierta información antes de pronunciarse sobre el tema. Por eso se ha marchado a Mojácar, allí tendrá tiempo de reflexionar y de elaborar una buena estrategia. No consentirá que nadie juzgue a su padre por querer ampliar la familia, lo único que busca es ser feliz.

La hija de Rociíto está dispuesta a luchar hasta el final, tiene la conciencia tranquila y sabe que Antonio David no hace daño a nadie. Se divorció de Olga Moreno hace meses, no le tiene que dar explicaciones a nadie porque es un hombre libre. Cada vez recibe más apoyo por parte del público, muchos creen que no es tan malo como otros dan a entender.

Rocío Flores siempre ha protegido a sus hermanos

Rocío no es madre, pero cuida de los pequeños de la familia como si fueran sus hijos, por eso ha estado tan preocupada. Considera que sus hermanos no deberían sufrir por lo que está sucediendo en televisión porque ellos no son públicos. David y Lola nunca han aparecido en la pequeña pantalla, por eso se han ganado el respeto de todos.

Flores ha confirmado que lo del embarazo de Marta Riesco es un hecho y recibirá al futuro niño con los brazos abiertos. Eso sí, no consentirá que esta noticia le haga daño a Olga, pues ella no tiene nada que ver en el asunto. La empresaria ha rehecho su vida, a pesar de que sigue sintiendo respeto y cariño por Antonio David.