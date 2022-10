Rocío Flores confiesa su problema de salud y su padre toma una decisión urgente

Hace tiempo que a Rocío Flores no se la ve por ningún plató, pero no por falta de trabajo, sino por otro motivo que ha confirmado su padre, Antonio David Flores.

Ahora podría acudir de colaboradora a muchos programas para hablar de la nueva relación de Olga Moreno, que en su momento fue su madrastra, con la que cogió muy buena confianza.

Sin embargo, Rocío Flores parece que prefiere no acudir a ninguno, dado que su amistad tambalea por momentos. Rocío Flores se ha enterado a través de la prensa de la relación que tiene la ex de su padre con Agustín Etienne, que también es su representante.

| La Noticia Digital

Su entorno ha confirmado a Lecturas que se siente "traicionada" dado que su amistad no parece tan fuerte como se pensaba. A Olga Moreno se le habría olvidado contárselo a la que fue como una hija más para ella.

El padre de Rocío Flores, youtuber

Además del bache en esta relación de amistad, Rocío Flores también está preocupada por su padre. Antonio David se creó hace casi un año un canal de YouTube para decir todo lo que no le dejan contar a través de la televisión. Además, hay que recordar que en Mediaset está vetado.

Utiliza este canal para desahogarse y criticar el programa de su exmujer y las palabras de Jorge Javier. En su último vídeo, que dura más de dos horas, habla del último capítulo de la docuserie En el nombre de Rocío.

Como ya ha hecho el exguardia civil en otras ocasiones, manda recados a Jorge Javier y le asegura que está demandado por su parte y que se encontrarán en los juzgados.

La razón esta vez, según él, tiene que ver con una campaña de acoso y derribo por parte de Telecinco a su hija, Rocío Flores. "Estáis jugando con la salud mental de mi hija", dice en el programa.

"Desprestigia, burla y ridiculiza a mi hija todos los días que puede", explica en referencia al presentador de Sálvame.

Después, también le dedica unas palabras a Mediaset y a La Fábrica de la Tele. "Me llama muchísimo la atención que una cadena privada le dé riendas y la libertad para poder jugar al acoso como lo está haciendo con mi hija".

Rocío Flores se mantiene al margen de este proyecto de su padre y no participa en él, aunque muchas veces sea la principal protagonista.

Así, a través de sus vídeos, le manda un recado al presentador. "Terminarás visionando un vídeo de no sé cuántas horas en el juzgado. Tendrás que responder ante la justicia".

| GTRES

Según él, las demandas se las ha interpuesto por "actitud misógina y actitud deplorable que no se podría permitir en una cadena de televisión".

Momentos difíciles para Rocío Flores

Olga Moreno aún está casada con el padre de Rocío Flores porque todavía no han firmado el divorcio. Sin embargo, ambos tienen otra pareja ya.

La repentina relación de la diseñadora con su representante no le ha gustado nada a la sobrina de Gloria Camila, que ha pedido que la desmarquen del tema. "Quiero que me saques de este tema por completo. Yo no tengo absolutamente nada que ver".

| Mediaset

No obstante, a la excolaboradora de televisión le ha molestado que no se lo contara. En su lugar, se ha tenido que enterar por la prensa como si no fuera alguien importante en su vida.

Rocío Flores, cansada de los problemas, ha decidido poner tierra por medio y descansar su mente en Cancún junto con su novio y lejos de las polémicas televisivas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

La nieta de Rocío Jurado, por su parte, no ha felicitado a la diseñadora en su cumpleaños. El año pasado, sí le escribió a través de Instagram, "muchas felicidades a uno de mis pilares", mensaje en el que ponía en valor que la quería "con locura".