Rocío Flores confiesa cómo se siente después del reencuentro que tanto deseaba

Rocío Flores es consciente de que su situación familiar es delicada, así que está haciendo lo imposible por solucionar varios conflictos. Su madre ha regresado a Telecinco con un nuevo documental que ha puesto en apuros a la familia Mohedano. La colaboradora tiene buena relación con el clan, así que está haciendo todo lo que puede por ayudar.

Rocío Flores ha acudido a su cita con El Programa de Ana Rosa y ha opinado sobre el reencuentro que tanto deseaba. Estamos hablando de lo que ha sucedido entre Amador Mohedano y Rosa Benito en el plató de Déjate Querer, programa de Toñi Moreno. El exmatrimonio se ha dado una segunda oportunidad y muchos periodistas no entienden lo que está sucediendo.

Rocío reconoce que a ella también le sorprendió ver a Rosa Benito darle un beso a Amador, pero respeta el atrevimiento y se alegra mucho. “Yo me quedé en shock cuando vi el momento del beso, pero ellos siempre han hablado con respeto y con cariño. Yo encantada de la vida, no le puedo poner nada malo porque me parece un momento muy bonito”, ha declarado en su programa.

Rocío sabe mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón, por eso cree que los Mohedano deben estar unidos. La hija de la Más Grande se ha propuesto llegar hasta el final de una guerra que no beneficia a nadie y cada vez hay más polémicas encima de la mesa. Rociíto acusa a Rosa Benito de haber llegado a su familia por la puerta de atrás porque Amador supuestamente tenía otra novia.

La tertuliana de El Programa de AR desconoce ciertos detalles, pero está convencida de que los padres de Chayo Mohedano se aman de verdad. Estaba deseando que se reencontrasen, pues ambos han sufrido mucho y están mejor juntos que separados. Todavía es pronto para asegurar nada, pero todo hace pensar que los problemas no tardarán llegar.

Rocío Flores conoce toda la verdad

Rocío mantiene una relación estupenda con Rosa, de hecho hace poco posaron juntas en un evento y demostraron su complicidad. El público no entiende que la cuñada de Rocío Jurado le ha haya dado la espalda a Rociíto a estas alturas. La mujer de Fidel Albiac tiene la respuesta y no tardará en sacarla a la luz, pues está muy indignada con su familia.

La hermana de David Flores es consciente de que Amador Mohedano ha tenido muchos problemas con Rociíto. Los colaboradores de Sálvame insinúan que el representante traicionó a su sobrina a cambio de dinero. Supuestamente llamó a la prensa para que le hicieran fotos durante su luna de miel con Antonio David Flores.

El hermano de la Más Grande no hace caso a los rumores, lo importante para él es que ha recuperado a su gran amor. Sabe que las bombas no tardarán en llegar, pero está convencido de que podrá torear la tormenta sin ayuda de nadie. Asegura que se separó enamorado, de ahí que merezca más que nadie que Rosa Benito vuelva a confiar en él.

Rocío Flores tiene sus propios problemas

Rocío ha dado su opinión sobre el reencuentro de Amador y Rosa, pero ha evitado hablar de su verdadero problema. Viva la Vida, espacio conducido por Emma García, asegura que la colaboradora ha roto con Manuel Bedmar. Ella no quiere dar explicaciones porque lo considera un asunto privado y no quiere vender su vida en los medios.

Flores entiende que trabajar en televisión genera una serie de consecuencias y responde a las dudas de sus compañeros siempre que puede. Sin embargo, ella nunca ha comercializado con su relación y no tiene intención de cambiar de postura. Cree que lo más inteligente es omitir el tema hasta que el público se canse y la prensa deje de investigar.