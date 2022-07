Rocío Flores comprueba que sus sospechas son ciertas y se separa de su padre

Rocío Flores ha tomado una decisión importante y las consecuencias no se han hecho esperar, pero era lo mejor para ella. Ha confirmado sus sospechas: Rociíto seguirá hablando en Telecinco de los problemas familiares durante una larga temporada. Por eso se ha separado de todos, también de Antonio David Flores, para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Rocío Flores ha explicado en sus redes sociales que ha vivido un “día fatídico” en Tarifa, pues nada ha salido como ella esperaba. “No podemos comer donde queríamos porque estaba completo y no podemos tomar algo en otro lado porque está cerrado”.

La influencer ha compartido su malestar con el público para intentar sentirse menos sola y las reacciones no han tardado en llegar.

Rocío ha recibido bastantes críticas en Twitter por exagerar sus problemas, lo mismo que le sucedió cuando pidió ayuda hace unas semanas. Rompió su ordenador y pidió consejo para arreglarlo, pero solamente obtuvo ataques y malas respuestas. La situación llegó demasiado lejos y se vio obligada a dar explicaciones para calmar los ánimos de sus detractores.

Rocío trabaja en Telecinco y está obligada a comentar el documental de su madre, pero no quiere volver a pasar por lo mismo. No quiere saber nada de la nueva temporada porque sospecha que estará cargada de polémica, teoría que se ha hecho realidad. Por eso ha puesto tierra de por medio y se ha apartado del conflicto hasta que todo esté más controlado.

Flores siempre ha confiado en Antonio David, sabe que es una de las pocas personas que nunca le ha fallado. Tienen una relación fantástica y han pasado parte de las vacaciones juntos en Marbella, pero ha llegado el momento de tomar caminos separados.

El antiguo colaborador de Sálvame está disfrutando de su primer verano al lado de Marta Riesco, la mujer que le ha robado el corazón.

Rocío Flores sabe que el problema no tiene solución

Rocío nunca ha descartado una reconciliación con su madre, pero sí ha dejado claro que no está dispuesta a cumplir sus normas. Rociíto quiere que la joven se aleje de Antonio David, algo que nunca sucederá porque padre e hija son un binomio inseparable. La colaboradora da la cara por él siempre que tiene ocasión, pues considera que le está sucediendo es injusto.

Flores ha descubierto que Rociíto no tiene intención de hacer daño a Antonio David en el nuevo programa, tiene otros objetivos. La hija de la Más Grande ha situado a la familia Mohedano en el centro de la polémica, gesto que ha tranquilizado a su ex. Sin embargo, el novio de Marta Riesco sabe que la paz no será eterna y que debe estar preparado para lo peor.

La influencer ha comprobado que su madre sigue teniendo sed de venganza y se ha puesto ha cubierto antes de que sea demasiado tarde. Está disfrutando de las playas de Ibiza al lado de su novio Manuel, quien también ha sufrido lo suyo. La revista Lecturas aseguró que tenía una amante llamada Laura, pero la pareja ha seguido adelante y sigue enamorada.

Rocío Flores apuesta por su relación

Rocío sabe que Manuel Bedmar ha tenido un papel complicado durante los últimos meses. El joven no le ha dejado sola en ningún momento y le ha demostrado que siempre podrá contar con él. Los fotógrafos están deseando cazarles en alguna actitud comprometida, pero no tienen nada que esconder.

Antonio David Flores puede estar tranquilo, su hija está en buenas manos y sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. La colaboradora no opinará sobre el nuevo programa de Rociíto e intentará estar apartada de Telecinco hasta que pase la tormenta.