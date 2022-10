Rocío Flores vuelve a ver a su madre y comprueba que ha hecho lo que le prometió

Rocío Flores tomó nota de todo lo que hizo su madre en el plató de Telecinco este lunes durante la emisión de un nuevo capítulo de En el nombre de Rocío.

Hacía mucho que Rocío Flores no ponía tanto interés en lo que su madre, con la que no se habla desde hace diez años, contase en un plató sobre su figura.

Hay que señalar que Rociíto dejó claro al finalizar la primera parte del documental que no iba a ensañarse con su hija. El caso es que prefería no entrar en un cruce constante de declaraciones contra ella porque no era necesario.

La protagonista de la docuserie contó todo aquello que tenía interés informativo para entender la primera parte de su historia. Hablamos de aquella supuesta agresión de la joven en la casa familiar que acabó con la madrileña en el hospital.

Rocío Flores asume que su madre va a seguir en la misma línea

Esta hizo referencia a su hija para poner en contexto el sufrimiento que había vivido con Antonio David. Y cómo el exguardia civil utilizaba a la pequeña para hacerle la vida imposible y sacarle información tanto a Rociíto como a su marido Fidel.

Carrasco la tildó varias veces de ser "el brazo ejecutor de Antonio David". También la definió como "la mejor obra del ser", algo que dolió mucho en su día a la influencer y exconcursante de Supervivientes.

En el capítulo de ayer, Rocío Flores salió a la palestra y todo porque su madre relató los momentos vividos por la familia después de que 'la más grande' falleciese en 2006.

Eran unos días indescriptibles para la hija de Rocío Jurado. La tristeza apenas le dejaba analizar con claridad algunas palabras que tuvo que escuchar de sus familiares y que, según ella, dejaban mucho que desear.

Rociíto guarda silencio a pesar de las duras palabras de su hija

Por ejemplo, Rociíto desvelaba la pasada noche cómo su tío José Antonio hizo una referencia a ciertos aspectos de la herencia de Rocío Jurado que no quedaban claros. Por ejemplo, habló sobre los abrigos de visón de la cantante o las casas que está poseía en Miami.

Además, se hizo referencia a esa pregunta que le hizo su hija Rocío Flores una vez que se acabó el duelo por la chipionera. Y es que la primera vez que regresaba Rocío Flores a casa de su madre y Fidel, la joven se interesaba por esos inmuebles de Miami cuando apenas tenía nueve años.

Además, Rociíto revivió aquellas declaraciones de Antonio David Flores en A tu lado en las que dejaba claro cómo le había dado a su hija ciertas instrucciones.

"Tomé la decisión de no volver a hablar de mi hija y no lo voy a hacer"

"Ella es muy madura, muy inteligente, tiene muchas cosas asumidas. El papel de hermana mayor lo hace de 10", decía el exguardia civil ante una atónita Carrasco.

Llena de indignación, Rocío respondía así a Antonio David Flores. "Lo terrible no es tenerle que decir a una niña que su abuela se ha ido al cielo, lo terrible es el uso que él hace y esa frase que dice ahí. Yo sé todas esas instrucciones a las que se refiere", sentenciaba.

Tras responder sobre ello, desde el plató se le cuestionó si pensaba que Rocío Flores era una víctima. Su respuesta fue vacía y mantuvo el discurso que lleva desde hace tiempo.

"Yo tomé la decisión de no volver a hablar de mi hija y no lo voy a hacer. Lo que se tiene que saber ya se sabe y lo que se tenía que contar ya se ha contado", zanjaba el asunto.