Rocío Flores asume que su padre ha mentido y prepara su reencuentro con Rociíto

Rocío Flores trabaja de colaboradora en Telecinco y no tiene más remedio que dar la cara, pero ha tomado una decisión tajante. El periodista Saúl Ortiz asegura en ABC que la joven se ha desentendido del nuevo documental de Rociíto. Ya se ha preparado para el reencuentro: sabrá que tendrá que opinar sobre ella, pero no quiere escuchar su testimonio.

Rocío Flores, siguiendo la información de Saúl, tiene muy claro que su padre ha mentido en un tema importante. La revista Diez Minutos ha publicado unas fotografías de Antonio David Flores entregándole comida a un mendigo. Hay quien ha dudado de la veracidad de esta noticia y supuestamente la tertuliana de El Programa de Ana Rosa sabe que no es cierta.

Rocío es consciente, siempre aludiendo a los datos publicados en ABC, que la portada de Diez Minutos tiene muy poco de natural. Sin embargo, ella está convencida de que su padre no tiene mucho que ver en el asunto, presuntamente responsabiliza a Marta Riesco. “Fuentes de toda solvencia aseguran que Rocío se llevó las manos a la cabeza ante lo que considera es todo un despropósito”, escribe Saúl.

La hija de Rociíto tiene que opinar sobre el último revuelo de Antonio David Flores, pero nunca le atacará públicamente para no desprestigiarle. “En contra de señalar a su padre, está convencida de que este reportaje está orquestado por Riesco. A ella le señala como única responsable de esta nueva polémica y ya no sabe si hablar claro o seguir retorciendo las palabras”.

Rocío es consciente de que su madre ha vuelto a Telecinco con más fuerza que nunca y tendrá oportunidad de reencontrarse con ella. Lo hará mediante los vídeos que le pongan en El programa de Ana Rosa, pero no tiene intención de seguir el documental. En ABC aseguran que no hará nada que pueda dañar a la familia Mohedano, los nuevos rivales de la mujer de Fidel Albiac.

Rocío Flores prefiere no hablar sobre el engaño

Rocío, continuando con la información de ABC, es consciente de que la portada de Diez Minutos está más que preparada. El público se ha dado cuenta y ha acusado a Antonio David de jugar con un asunto muy serio para intentar blanquear su imagen. Sin embargo, no hay ninguna prueba que demuestre que las fotos están preparadas y que no se ajustan a lo sucedido.

Flores se ha comprometido con sus compañeros a dar ciertas declaraciones, pues le pagan por comentar la actualidad del corazón. En este caso la noticia es su familia y no tiene más remedio que ser sincera y contar lo que verdaderamente piensa. Pero todo el mundo tiene claro que nunca señalará a su padre, sobre todo ahora que Carrasco quiere hablar de nuevo.

Rociíto tiene en su poder un documento definitivo y va a publicarlo en Telecinco porque quiere que el público conozca su drama. Cuando descubrió lo que estaba pasando se apartó de la familia Mohedano, los hermanos de su madre. Antonio David Flores tiene mucha información sobre el tema, pero nunca dirá nada que favorezca a su primera exmujer.

Rocío Flores se está quedando sin fuerzas

Rocío lleva más de un año dando explicaciones y está cansada de estar en medio de una polémica que no le corresponde. Ahora tendrá que opinar sobre el nuevo documental de Rociíto, aunque no está dispuesta a analizar objetivamente la situación. Tiene otro problema: demostrar que la presunta mentira de su padre no está relacionada con él.

El diario ABC, a través de una noticia de Saúl Ortiz, señala a Marta Riesco como responsable del último escándalo. Supuestamente la hija de Antonio David piensa que la periodista tiene algo que ver con las fotografías que han salido publicadas. Marta no quiere entrar en el tema, a pesar de que le ha devuelto a primera línea.