Rocío Flores asume que su embarazo será duro al descubrir qué ha hecho su novio

Rocío Flores está acostumbrada a recibir críticas de los espectadores, pero hay situaciones que son demasiado para ella. La mayor parte de las veces no tiene ninguna responsabilidad, simplemente se defiende de cosas que hace su familia. El último en llamar la atención de los medios ha sido su pareja, quien ha escrito un mensaje muy duro en las redes sociales.

Rocío Flores está en el punto de mira porque varios medios se han hecho eco de unas declaraciones que dio su padre semanas atrás. El ex de Olga Moreno desveló que su hija quería ser madre y que él estaba encantado porque sabía que lo iba a hacer de fábula. Antonio David Flores está deseando que la familia crezca, aunque igual debe esperar un tiempo.

| Instagram: manuelbedmar14

Rocío, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, habló de su embarazo y los espectadores empezaron a especular. “Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo, lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano, aunque preferentemente una hermana”.

Antonio David ha confirmado la pasión que siente la colaboradora por los bebés, ahora solamente hace falta saber la versión de la otra parte.

Manuel Bedmar, novio de la influencer, ha usado sus redes sociales para mandar un mensaje que ha hecho sonar todas las alarmas. “Una persona que te cuide cuando estás mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas cualquier persona vale”, ha escrito el joven dejando abierta la puerta de la especulación.

Rocío se ha visto envuelta en una polémica sin precedentes justo cuando el rumor de su embarazo estaba en lo más alto. Ahora hay quien dice que está en crisis con su pareja, así que quizá tenga que retrasar sus planes de maternidad un tiempo. Ella está en Málaga, disfrutando de la fiera de la capital, pero no tardará en dar explicaciones.

Rocío Flores está muy bien acompañada

Rocío ha intentado hacer todo lo posible para no llamar la atención, pero es cierto que esta vez tiene varios factores en contra. Por un lado su padre ha hablado de su embarazo y por otro su novio se ha quejado de una supuesta falta de atención. Ella está en Málaga acompañada de sus amigas de siempre, así que es posible que las palabras de Manuel estén aludiendo a este atrevimiento.

| Mediaset

Flores ha asumido que le queda un proceso complicado por delante, pero nunca se ha caracterizado por estar en un segundo plano. Entiende que trabaja en Telecinco y que está obligada a dar la cara, por eso es tan generosa con los espectadores. No consiente que se digan mentiras, aunque tampoco arremete duramente contra nadie para no tener problemas.

La tertuliana está pasando la semana en la Feria de Málaga acompañada de su grupo de amigas y lo ha compartido en las redes sociales. Manuel Bedmar no está atravesando un buen momento y no ve con buenos ojos que su pareja disfrute del ocio nocturno. Esa es la teoría que manejan las grandes revistas, pero él no ha confirmado que su reproche lleve el nombre de Rocío.

Rocío Flores ha luchado por su relación

Rocío está al tanto de los rumores: una reputada publicación aseguró que Manuel tenía una amante. Él no entró a confirmar ni a desmentir, pero el tiempo ha demostrado que Flores no hizo caso de lo que se estaba contando. Ahora la crisis vuelve a azotar a la pareja, al menos esa es la teoría que manejan varios.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La hija de Rociíto prefiere centrarse en su trabajo de influencer, es una de las mejores del momento y nada cambiará este mérito. Cuando decida dar el paso y traer un niño al mundo sus ingresos aumentarán notablemente, es la noticia más esperada. Solamente habrá que esperar, también para ver en qué posición queda Manuel Bedmar después de lo que ha hecho.

Flores sabe que su embarazo, cuando decida dar el paso final, va a ser bastante duro porque tendrá que dar muchas explicaciones. Solamente ha anunciado la noticia y ya están especulando, así que la situación no hará más que ir a peor.