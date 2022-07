Rocío Flores admite que lo del aborto ha provocado un dolor imposible de perdonar

Rocío Flores ha tenido tiempo de asimilar su fama y sabe que hay situaciones imposibles de esconder, por eso siempre cuenta la verdad. El problema es que su madre está hablando más de la cuenta y ha sacado a la luz lo que escondía sobre José Ortega Cano. Rociíto no perdona que el torero hiciera público el aborto de Rocío Jurado y ha puesto las cartas encima de la mesa.

Rocío Flores admite que el dolor que siente su madre por este tema es comprensible, aunque ella no hubiera actuado de la misma forma. La colaboradora se ha dado cuenta de que hay situaciones que deben quedarse en la intimidad, como hacía su abuela. Jurado era tremendamente reservada con su vida, por eso protegía a su familia y no permitía que los conflictos vieran la luz.

| Telecinco

Rocío ha tenido oportunidad de escuchar a Rociíto, quien ha rodado un nuevo documental para dejar claro cómo es José Ortega Cano. La mujer de Fidel no entiende que el torero se escandalice con ella por contar la supuesta pesadilla que vivió al lado de Antonio David. Él ha sacado a la luz un tema mucho más delicado e íntimo: el aborto que tuvo la Más Grande.

“Me hace gracia que critica a personas como yo, que he salido contando lo que he contado, y se permite el lujo de contar que su mujer tuvo un aborto”. Lo que más le ha dolido es que desvelara “dónde y cómo se produjo” porque lo considera un tema muy privado. Jurado nunca habría hablado del tema porque era muy reservada y quería que el público solo le recordara por su voz.

Rocío ha descubierto que el matrimonio de su abuela no fue tan sencillo como pensaba, por eso Rociíto está tan decepcionada. Ortega Cano ha vendido que la relación era perfecta, pero supuestamente había muchas cosas que estaban en la sombra. “Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños habría sido mi madre la que se habría divorciado hace mucho tiempo”.

Rocío Flores ha tomado una decisión complicada

Rocío sabe que la intimidad de José Ortega Cano, con quien tiene una fantástica relación, está en boca de todos. El torero no se siente cómodo y ha amenazado con demandar a todo el que cuente mentiras sobre él. La colaboradora está en una situación delicada porque debe de analizar la actualidad en El Programa de Ana Rosa, por eso ha pensado algo.

| GTRES

Flores no hará ningún comentario sobre el padre de su tía Gloria, a pesar de que sus compañeros de Telecinco le pregunten. Entiende el trabajo del resto de tertulianos, pero ella no quiere ser participar en una situación tan delicada. Rociíto sigue facilitando información dolorosa para Ortega Cano y el público cada vez está más posicionado.

La exmujer de Antonio David asegura que Jurado no estaba convencida de volver a ser madre, lo hizo para satisfacer al maestro. “Es verdad que por lo que ella siente por José quiso hacer posible ese sueño que Ortega tenía, que era ser padre”. Supuestamente la cantante quería disfrutar de sus nietos, pero accedió a satisfacer el deseo de su marido.

Rocío Flores descubre lo que sucedió en su familia

Rocío sabe, gracias a la información que ha facilitado su madre, que Jurado estuvo en tratamiento para poder ser madre. Los remedios médicos no funcionaron y supuestamente Ortega Cano no se lo tomó bien, al menos eso es lo que cuenta Carrasco. “Me consta por ella que utilizaba su edad como arma arrojadiza, no lo he vivido, pero lo sé por ella”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Flores pensaba que lo sabía todo sobre la Más Grande, pero se ha sorprendido al comprobar todos los datos que hay guardados. Eran pocos los que sabían que estuvo a punto de tener otro hijo biológico y Rociíto no perdona que esto saliera a la luz. Ha responsabilizado al marido de Ana María Aldón, quien ha amenazado con tomar acciones legales.