Rocío Carrasco logra ver a su hermana y el llanto confirma lo que le daba tanto miedo

Rocío Carrasco hace años que no tiene relación con sus hermanos, pero esto no quita para que se preocupe por ellos y sufra por lo que les sucede. Precisamente por ello ahora lo está pasando mal porque ha visto a Gloria Camila bastante hundida tras su salida de Pesadilla en el Paraíso. La joven ha acudido al plató del reality y allí ha confesado lo que está padeciendo por lo que está sucediendo en su familia.

Ha reconocido que ha llorado mucho por la situación que está afrontando su padre, Ortega Cano. Incluso ha admitido que no debería haberlo dejado solo.

Rocío Carrasco, perpleja ante la actitud de Gloria Camila

La mujer de Fidel Albiac es consciente de que Gloria se preocupa mucho por su familia y, en especial, por su progenitor. De ahí que la ha visto bastante destrozada en el plató al hacer referencia al momento que aquel está viviendo. Y es que su imagen está cada vez más denostada, tras ser acusado de infiel y tras sus controvertidas palabras sobre su semen.

Esto sin pasar por alto que la relación matrimonial del diestro con su mujer, Ana María Aldón, parece haberse roto definitivamente.

Ante todo esto, Rocío ha visto a la joven rechazar en un primer momento hablar de la situación: “Me vais a disculpar. Yo vengo a hablar de un concurso que he hecho, en el que me he peleado y también he disfrutado muchísimo. Como la situación de mi padre es un tema bastante serio no lo voy a hablar aquí y ya”.

“Disculpadme y respetadme, pero yo no voy a ahondar en estos temas. Lo siento, pero no he entrado antes nunca y no lo voy a hacer ahora. Es un tema externo al reality y me voy a mantener al margen”.

Tras sus palabras, el presentador Carlos Sobera ha querido sacarle algunas declaraciones y, al final, lo ha conseguido. Así, la exconcursante ha dicho: “En el concurso he intentado mantener la cabeza siempre dentro del concurso hasta que en un momento dado la saco fuera y entro en bucle. Obviamente, sé como dejo la situación fuera y, de hecho, mi cabeza determina que puede estar peor de lo que la dejé”.

“Y entonces entro en bucle. Ahora mismo prefiero estar fuera que dentro, solo te puedo decir eso. Lo demás se lo dejo a ellos que es un tema que a mí no me repercute”.

Es más, ha revelado que ha llorado mucho al ser expulsada del reality y ver todo lo que ha tenido lugar en su familia. Tanto es así que ha reconocido que “no tenía que haber entrado al concurso, tenía que haberme quedado aquí. Con la experiencia que he vivido y con lo que estoy viendo, que es que solo nos estamos quedando con lo malo de mi paso, creo que tenía que haberme quedado fuera”.

Rocío Carrasco conoce el dolor de su hermana

La hija mayor de 'La Jurado' ha comprobado que Gloria, además, se ha mostrado rota por las declaraciones que ha ido haciendo su exnovio, Kiko Jiménez, en televisión. En este sentido, ha manifestado: “Él lleva tres años hablando de mí y de mi familia y, además, mentiras. Lo que me dolió más fue que hablase de mi familia y de mi vida”.

A esas palabras añade que en el momento no entendió que hablase mal de su familia. La razón no es que no haya superado su ruptura, sino que no ha superado el daño que le hizo.

Ahí no ha quedado todo, Carrasco ha visto la reacción que Gloria Camila ha tenido al ser preguntada por las declaraciones de ella en contra de Ortega. En este sentido, mucho más fría ha dicho: “Yo entré para desconectar y antes de entrar decido no ver ciertos programas. Como eso es lo que decido, no voy a volver a entrar en esas cosas ni a verlas”.

“Es algo que a mí me afecta porque se está hablando de mi padre, pero me voy a mantener al margen. Cada uno que haga lo que considere. Yo vengo a hablar del concurso que he hecho, no de las cosas que tengo fuera y que son privadas y personales”.

