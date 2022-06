Rocío Carrasco ve como Gloria, su hermana, se rompe tras las amenazas

Rocío Carrasco ha sembrado la tormenta familiar y ahora está diluviando. El verano empieza cargadito en casa de los Ortega-Mohedano y no únicamente por el explosivo documental familiar de la hija de 'la más grande'.

Los capítulos 0 y 1 ya están en el aire y por el momento, los más afectados son los Mohedano, con Amador y Rosa Benito a la cabeza. En este sentido, Gloria Camila Ortega, está muy pendiente de lo que se cuenta allí, aun no siendo (todavía) protagonista.

Gloria tiene otras preocupaciones más acuciantes, de las que ha dado buena cuenta en directo. Como colaboradora de Ya son las ocho, hoy tocaba dar vidilla al conflicto que mantiene Gloria con Ana María Aldón. Para ello, han llamado a José Ortega Cano en directo, para que diera su versión de los problemas familiares entre su hija y su mujer.

Ortega es reticente a meterse en estos líos, pero ha accedido a hacerlo, mandando un mensaje del que también tiene que tomar nota Rocío Carrasco

Rocío Carrasco, atenta a las palabras de Ortega Cano

Rocío Carrasco ya ha disparado con bala contra Ortega Cano. Ha asegurado que su madre murió enamorada de Pedro Carrasco y que el matrimonio con Ortega fue un error. Ahí es nada.

Por este motivo, está muy pendiente de los movimientos del diestro que, tarde o temprano, se verá obligado a hablar del documental.

El torero ha entrado por teléfono para afirmar que "Estoy cansado ya. Agotado de ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como soy yo".

Enfadado pero respetuoso como siempre se muestra él, ha pedido a Gloria Camila y a su mujer que dejen los enfrentamientos. "Que me dejen vivir", ha solicitado.

| Trendings

"Pido a todos los míos, a Gloria, que la quiero a morir y a mi mujer que está en la cocina y que la quiero a morir que quiero que me dejen que yo haga mi vida. Cada uno tiene su vida, yo las apoyo en todos los sentidos, pero tanto a mi hija como a Ana María les digo que hay cosas que hay que respetar en la distancia".

Ortega asiste atónito a un conflicto que ambas niegan, pero que llena revistas y programas de televisión.

Él está en medio, no sabe muy bien de qué, y quiere que termine este rifirrafe cuanto antes. "Yo no voy a hacer siempre de intermediario en todos los programas y con esto ya me retiro... A mi hija y a mi mujer les pido que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Gloria Camila, visiblemente seria e impactada, ha dado la razón a su padre y ha contado con el respaldo de Sonsoles Ónega. Ha afirmado que "Gloria no está aquí para hablar de su familia, hace muy bien su trabajo y estamos muy contentos con ella".

Por su parte, Ana María Aldón es también colaboradora fija de Viva la vida, donde da buena cuenta de la evolución de los problemas familiares.

Todos se esfuerzan en resaltar la profesionalidad de ambas, pero lo cierto es que de no ser por el interés que suscitan sus polémicas familiares, ni una ni la otra estarían en televisión.

Rocío Carrasco, lanza un capote a Ana María y a Gloria Camila

Rocío Carrasco ya dejó bastante al margen de sus ataques, en su momento, a Gloria Camila. Aducía que le falta información familiar y que no deja de tener la realidad distorsionada por sus parientes.

| Telecinco

Ahora ha hecho lo mismo con Ana María Aldón.

Tampoco "la va a meter en esto" explícitamente de sus críticas feroces. "Es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido y no la voy a meter en esta familia. El resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio".