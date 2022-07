Rociíto toma una drástica decisión con la tumba de su padre, Pedro Carrasco

Rociíto suelta una bomba sin cuenta atrás cada viernes en Mitele plus. Cada capítulo de su esperado documental En el nombre de Rocío es un mísil en la línea de flotación de su familia materna.

Ella ya lo ha ido apuntando durante varios meses. Quiere, con este documental, zanjar de una vez por todas, la polémica familiar. Rociíto sigue su método habitual: testimonio directo suyo con pruebas documentales, en la mayoría de los casos, irrefutables.

En esta ocasión, tiene el apoyo de muchos de sus familiares paternos que siempre se han mantenido en un discretísimo segundo plano hasta ahora. Fuenciscla Sempere, Álvaro Clemares o Jimmy Giménez-Arnau son amigos que también han querido participar en este documentar dando fe de la versión de Rociíto.

| Europa Press

Ya la semana pasada, la hija de Pedro Carrasco se centró en desmontar las teorías de Raquel Mosquera y de su relación real con el boxeador. Si bien quedaron algunos puntos por resolver, como la última conversación entre padre e hija, en esta ocasión Rociíto ha puesto toda la carne en el asador.

Con documentos notariales y legales, la hija de Rocío Jurado ha desmontado una a una las mentiras que Raquel Mosquera ha ido soltando en los platós durante todos estos años.

Y ha hecho un anuncio que va a cambiarlo todo, por lo menos, simbólicamente

Rociíto va a hacer cambios en el cementerio donde está enterrado su padre

Rociíto es incapaz de ver la lápida que reza en el cementerio en el que está enterrado su padre y sus abuelos. "Aquí yace el gran boxeador D. Pedro Juan Carrasco García. Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible, tu esposa y familia no te olvidan".

Esa inscripción, según Rociíto, "la pone Raquel sin decirme absolutamente nada y sin tener el más mínimo respeto por los que están dentro de esa lápida. La hace como si yo no existiera, como si sus hermanos, familia de él no existiera".

Raquel contó en televisión que hizo una consulta a "un amigo que es como de la familia" y que ante la falta de respuesta, ella escogió el mensaje. "pero la lápida no es mía, ella puede ir y poner lo que quiera, que nadie se lo prohíbe".

Rociíto, ahora que está fuerte y segura de los pasos que da, coge el guante de la peluquera y anuncia lo que va a hacer. "Me duele tanto esta inscripción que la voy a canviar con el consentimiento de mis tíos, de sus sobrinos y de su familia. Esa sí es su familia".

El panteón donde yace Carrasco es de ella y ya avisa que "allí no va a estar nadie que no se llame Carrasco de apellido, por mucha inscripción que ponga".

| Telecinco

La peluquera también ha hecho alguna exclusiva en las revistas asegurando que ella es la única que cuida de la tumba. "La tumba no sé si la cuida, al que está dentro no lo cuidó y no se preocupó por su salud, ni por lo que pasaba. No le preocupó nada más que dar buena impresión en televisión, de una pareja muy feliz y enamorada pero lo machacó"

La herencia de Pedro Carrasco, analizada punto por punto

Rociíto desgrana punto por punto como se repartieron los bienes de Pedro Carrasco. Rociíto desmiente tajantemente que su padre le dejara en herencia dos millones de euros. A su vez reconoce que le dio a Raquel más de lo que legalmente le pertenecía, pero que lo hizo para evitar problemas y polémicas.

Rociíto aprovecha el documental para pedirle formalmente y mirando a la cámara. "Raquel, dame los trofeos de mi padre, el cinturón de campeón del mundo, que es mío, no tuyo, las fotografías con mis abuelos, que no los has conocido, que no forman parte de tu familia, que no tienen nada que ver contigo".

La operación en contra de Rociíto que deja a todos boquiabiertos

Otro de los puntos que queda bastante claro es que Raquel Mosquera y Antonio David Flores empiezan una buena relación al poco tiempo de morir Pedro Carrasco. Se dejan ver en público, en platós de televisión y haciendo gala de buen entendimiento.

Curiosamente, los dos interponen una demanda contra Rociíto en paralelo en el tiempo y en uno de los peores momentos de su vida. Ella está muy tocada emocionalmente por todo lo que está viviendo con la enfermedad de su madre. Cuando están organizando la última gala de Jurado, Rocío Siempre, Rociíto recibe dos demandas.

Por un lado, Raquel le reclama judicialmente a Rociíto por unos temas del piso de su padre y por otro, la tercera modificación de medidas que Antonio David pide respecto al convenio regulador de los hijos que comparten.

"Todo se organiza y todo se orquesta de una forma paralela", según la hija de Pedro Carrasco. "Estaban jugando conmigo los dos a hundir la flota".