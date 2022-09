Rocío Carrasco ya sabe la decisión de su hijo David Flores y descubre con quién vivirá

Rocío Carrasco sabe que su hijo vive una vida totalmente alejado de ella. Desde que hace años decidiese salir de la casa familiar de Valdelagua, convencido por su propio padre, ya nada ha vuelto a ser lo mismo.

En uno de los capítulos finales de En el nombre de Rocío, Carrasco habla largo y tendido de un tema que muchos se preguntan cómo se resolverá.

Y es que he respondido de forma tajante a una de las cuestiones más complicadas que le podían poner encima de la mesa.

Rocío ya sabe con quién se irá a vivir su hijo

Nos referimos al tema que atañe a su hijo, que ante la posible separación de su padre y Olga Moreno, todo parece indicar que el joven se quedaría con la exsuperviviente.

"¿Cómo puede ser posible que el hijo de Rocío termine viviendo con Olga?" Esta es una de las preguntas que la hija de 'la más grande' ha contestado de forma rotunda. Y es que ha sido muy irónica en el citado documental.

"Lo ha hecho perfecto", afirmaba la mujer de Fidel Albiac. "Yo me he separado de él, he tenido dos hijos, me ha torturado durante 20 años y la conclusión ha sido llevarse a mis hijos". Así se expresaba Rocío tras dejar claro que no duda de que su hijo se irá con Olga si finalmente se divorcia la sevillana de Antonio David Flores.

"Se los ha llevado diciendo durante 20 años que los niños no querían estar conmigo porque no era una buena madre. Ahora que ya se los ha llevado y se los ha puesto Olga, ahora los niños sí quieren tener contacto conmigo", ha sentenciado la propia Rocío.

Queda claro que la madre de Rocío Flores es sabedora de que esta estrategia es otra artimaña más del matrimonio formado por Antonio y Olga.

Rocío Carrasco, rota de dolor reviviendo lo de su ex

“Los deja con Olga. Rocío es independiente, el niño se queda con ella. La dota de una responsabilidad pública de que ella es la madre del niño y la hace creer que es ella la madre porque ese niño no tiene madre", exclama.

"Porque su madre no lo quiere, no lo cuida, no le paga la manutención. Porque no se interesa por él…”, expone. “¡Que los he parido yo! ¡Que por el coño que a ella le falta he parido yo a mis dos hijos!”.

A su vez, Rocío se ha enfrentado a las imágenes que más daño le han provocado en el último capítulo que emitía Telecinco en su plataforma de pago, Mitele Plus.

La protagonista ha visionado el vídeo en el que su ex se entera en Sálvame que van a emitir un documental que le puede hacer mucho daño.

La madrileña, sin poder aguantar las lágrimas, afirmaba que “esa cara que pone el ser cuando le ponen el documental, es su cara real. Es la que yo conozco y me da pavor, terror, porque yo sé esa cara cuál es”.

Discreta audiencia del primer especial de En el nombre de Rocío

Por otro lado, ayer se estrenaba el primero de los seis especiales sobre la segunda parte de la docuserie sobre la vida de Rociíto.

Se emitieron los capítulos 3 y 4 de En el nombre de Rocío, y lo cierto es que la audiencia le ha dado la espalda a la hija de la chipionera.

Un discreto 11,8% de share y poco más de un millón de espectadores han estado pegados al televisor. Lo han hecho para ver cómo la protagonista demostraba con pruebas que Raquel Mosquera había mentido sobre el reparto de la herencia de Pedro Carrasco.