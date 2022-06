Rocío Carrasco rompe la relación y deja a Fidel Albiac hundido

Rocío Carrasco va a por todas y ya cuenta los minutos que faltan para que su obra cumbre vea la luz. El documental En el nombre de Rocío está a horas de estrenarse y los ríos de tinta se han desbordado ante lo que promete ser el bombazo de la temporada.

Rocío ya ha calentado motores con un jugoso avance de lo que veremos en el documental. Por lo visto, su madre tenía un testamento oculto que tuvo que cambiar poco tiempo antes de su muerte al enterarse de informaciones familiares que no le gustaron.

Blindó a su hija, haciéndola 'heredera universal' de sus bienes, quitó de su testamento a su entonces marido, Ortega Cano y cambió de albacea. Tenía que ser su hermana Gloria y finalmente encomendó esta tarea estratégica a una abogada externa a la familia.

¿Por qué todos estos cambios? ¿Qué había descubierto Rocío? ¿Quién sabía que había más de un testamento en la familia?

Las respuestas las dará Rocío Carrasco a partir de este jueves con el objetivo de pasar cuentas con su familia 'mediática'. Ya no los quiere en su vida y afirma que tiene motivos para rechazarlos. Entre ellos está Rosa Benito, la madre de Chayo Mohedano.

Rosa, a la que Rociíto ha calificado de 'veleta' ha intentado siempre nadar y guardar la ropa, pero su sobrina se ha cansado y ya no le tolera tanta ambigüedad. Por su parte Chayo, siempre ha apoyado a su prima Rocío en su guerra con Antonio David Flores y en sus batallas familiares. Sin embargo, ahora ha ocurrido algo entre ellas que también ha dinamitado su relación

Rocío Carrasco pierde el apoyo de Chayo Mohedano

La hija de Rosa y Amador siempre ha apoyado a Rocío Carrasco. De hecho, ha sido prácticamente la única en mantener contacto con ella, cuando ya los lazos familiares con el resto del clan estaban rotos.

Chayo fue a la boda de Rocío y de Fidel y siempre ha habido buena relación entre las primas. Esta amistad empezó a torcerse cuando Rociíto decidió hablar en su primer documental, Contar la verdad para seguir viva.

Entonces Chayo ya le apuntó a su prima algunos gestos que no le gustaron. Ella misma lo ha contado en Twitter, donde es muy activa. "He apoyado a mi prima 42 años que son los que tengo. Hasta hace muy poco he tenido contacto con ella, pero el contradecirle en algunas cosas no le gustó y dejó de contestarme al teléfono. Me alegro de que la queráis, porque necesita mucho amor".

Chayo se ha debatido siempre entre sus padres, a los que adora y su prima Rocío. Ha llegado un punto en que es incompatible estar en ambos lados. Básicamente porque Rociíto es muy de 'o conmigo o contra mi', sin término medio.

Chayo acaba de dar el gesto definitivo que explica a quien ha elegido

Fidel ve como su mujer está cada vez más sola

Rocío Carrasco ya ha perdido definitivamente el apoyo de Chayo. A cuenta del documental que se estrena esta semana, Chayo ha manifestado un sonoro 'me gusta' a un par de publicaciones de Rosa Villacastín. La periodista recrimina a Rociíto el "espectáculo vergonzoso" que está dando, asegurando que "Si Rocío Jurado viviera, no lo resistiría".

Según ella, "Si algo tenía claro la cantante es que su familia estaba por encima de todo. Ver cómo se les arrastra por el fango, le haría sufrir". También quita importancia a los testamentos. "Pudo hacer varios testamentos, pero el que vale es el último. Que Rocío Carrasco saque uno antiguo es la nueva estrategia para seguir haciendo documentales y poniendo la imagen de su madre y familia en entredicho".

Chayo ya no quiere seguir dando pábulo a la estrategia de su prima y se alinea finalmente con el resto de familiares. Ha declinado la invitación de su prima a ser la exaltadora de Rocío Jurado para este 2022. Alega falta de tiempo para preparar algo "como ella merece" pero está claro que hay mucho más detrás.

Esta ruptura familiar coincide en el tiempo con el acuerdo al que ha llegado Chayo con Mediaset. Algo inesperado pues la hija de Rosa Benito se ha llenado la boca asegurando que llevaría hasta el final el juicio contra los jefes de su prima Rocío.

Finalmente, han acordado una cuantiosa indemnización que ha provocado el desistimiento de Chayo y de su marido de sus pretensiones judiciales. ¿Hay algo que el dinero no pueda comprar en esta familia?