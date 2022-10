Rocío Carrasco recibe el mensaje que llevaba esperando años sobre su hijo David

Rocío Carrasco acaba de recibir el mensaje que menos esperaba acerca de su hijo David. Después de todas las polémicas que se han generado en los últimos días, todo apunta a que una persona cercana a la mujer de Fidel Albiac ha dado un paso hacia la concordia.

Desde hace más de 20 años, la hija de 'la más grande' ha sido cuestionada públicamente por su nula relación con sus hijos. Y, aunque Antonio David Flores ha sido el más crítico, varios miembros de su familia también han asegurado que la televisiva no quiere tener contacto con ellos.

Durante todo este tiempo se ha tachado a Rocío Carrasco de desatender a Rocío y David Flores, pero gracias al regreso mediático de la presentadora, muchas de las dudas que se han generado alrededor de este tema han sido aclaradas.

Pero cuando parecía que Rociíto había conseguido poner punto y final a este tema, Ortega Cano lo ha vuelto a poner encima de la mesa. El pasado lunes 10 de octubre, el diestro acudió al plató de El programa de AR para responder a todas las acusaciones que Carrasco ha vertido sobre él en la serie documental, En el nombre de Rocío.

Después de asegurar que Rocío Carrasco "ha emitido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones" y que "ha retorcido la verdad hasta extremos inigualables", el torero anunció que iba a tomar medidas contra la televisiva.

Pero, por si esto fuera poco, Ortega Cano decidió cargar una vez más contra ella por la mala relación que tiene con sus dos hijos. "Sus hijos, sus hermanos, qué pasa con ellos. ¿También son malos, son mala gente? Es increíble lo que está pasando en esta familia".

Ahora, Rocío Carrasco ha recibido un inesperado mensaje por parte del viudo de la Jurado. Y es que, todo apunta a que, después de estas duras declaraciones, el maestro ha decidido rectificar sus palabras.

Rocío Carrasco no esperaba este movimiento

Este jueves 13 de octubre, el programa Sálvame ha desvelado el último movimiento que Ortega Cano podría haber hecho en relación con sus polémicas declaraciones sobre Rocío Carrasco.

Según han informado en este formato de Telecinco, el diestro ha acudido a su abogada de confianza para elaborar un comunicado en el que pide perdón tanto a su mujer como a la hija de Rocío Jurado y a Jorge Javier Vázquez.

Y, aunque es un buen gesto para explicar la situación por la que está pasando, todo apunta a que el torero ha reculado en el último momento y hasta habría borrado algún que otro párrafo.

Tal y como ha explicado José Antonio León, Ortega se ha puesto en contacto con su abogada de confianza para redactar "un comunicado para lavar la imagen". Pero, cuando tenían todo listo, el padre de Gloria Camila ha decidido "echarlo para atrás y que el comunicado no pueda ver la luz".

El marido de Ana María Aldón habría decidido frenar la emisión de dicha carta, en la que se justificaba por su reacción en El programa de AR, "hasta que Gloria Camila no le dé permiso".

"Sin querer justificarme, venía de un viaje largo por trabajo. Mi comportamiento está siendo errático desde hace meses, fruto de las situaciones personales que no he sabido exteriorizar".

Entre el contenido que supuestamente ha sido eliminado, se encontraría una disculpa hacia la propia Rocío Carrasco. Según el programa, Ortega no volverá a "hablar de ella solo porque es hija de la que fue mi esposa y ella no me lo perdonaría".

"Le pido disculpas por atacarla con sus hijos, cuando nadie conoce realmente la situación de una familia a puertas cerradas".

Otra de la información que aparece en este comunicado, es la supuesta intención del maestro de ponerse en manos de profesionales. "Empezaré a tratarme de forma privada mi desquebrajada salud mental y repercusiones de la misma".

"No hablaré hasta que mi tratamiento haya terminado y así consideren los médicos. Aún no sabemos si será internamiento o lo haré en sesiones exteriores. Me retiro un tiempo hasta solucionar mi vida personal".