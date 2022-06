Rocío Carrasco recibe una inesperada carta en directo y su serie se viene abajo

Rocío Carrasco ya ha dado el pistoletazo de salido al documental que promete poner patas arriba a su familia.

Este viernes, Telecinco se viste de largo para el estreno oficial en abierto de los dos primeros capítulos de En el nombre de Rocío. La cadena vuelve a apostar por darle a la hija de Rocío Jurado el prime time del viernes.

Hay programado un especial del Deluxe, en el que se emitirán en abierto casi dos horas de documental y donde expertos y tertulianos hablarán de 'la más grande'.

| GTRES

En la cadena de Fuencarral llevan días calentando el ambiente con tráilers, declaraciones y promos trabajadísimas de este histórico documento.

La audiencia decidirá qué pasará con él. Si acompaña a Rocío Carrasco, seguirán dándole espacio en las noches de Telecinco. Si ya se han saturado de culebrón y prefieren ver a los niños cantantes de Antena 3 o las investigaciones de Gloria Serra en La Sexta, el plan será otro.

MiTele Plus es la plataforma de pago de Mediaset y ya hoy se pueden ver los dos primeros capítulos del documental. Si pincha en Telecinco, el resto del documental se irá estrenando en esta plataforma, lo que supondría un varapalo importante para Rociíto.

Vistos ya los dos primeros capítulos, vamos a destacar cinco puntos esenciales de los mismos:

Rocío Carrasco y su sobreactuación

El montaje y la puesta en escena es impecable. Como ya pasó con Rocío, contar la verdad para seguir viva, la escenografía, realización e hilo conductor del relato son elegantes, sobrios y con Rociíto como absoluta protagonista.

Un sofá con mucha historia, en el que Carrasco va dando su opinión y desgranando recuerdos de la historia de su madre con su parsimonia verbal habitual y alguna visita que no esperaba. Así pues, el momento más emotivo se produce cuando aparece en escena Ana Iglesias, la albacea de Rocío Jurado.

Le entrega una carta a Rocío, autorizándola a que la lea. No hace declaraciones, ni aparece en ningún momento en pantalla, pero quiere dejar su testimonio en forma de manuscrito que se lee parcialmente y que no deja dudas sobre muchas cosas.

Ana Iglesias, figura clave del documental

Ana Iglesias deja perpleja a Rocío Carrasco con su carta. La amiga de Rocío Jurado declinó la invitación de La Fábrica de la Tele a participar en el documental. "Como tú sabes - dice en la carta - mi política ha sido siempre la de no intervenir en los medios, a pesar de las numerosas ofertas que me hicieron".

Sin embargo, se muestra "encantada" de contar por escrito los recuerdos que tiene de Rocío y de su familia

La relación entre Jurado y Iglesias empieza en 1986 como vecinas de La Moraleja. Habla de los inicios y menciona de forma especial a Juan de la Rosa, "la persona más leal que mi madre ha tenido nunca", afirma Rociíto.

Rocío Carrasco tiene claro que uno de los momentos críticos en la familia es cuando Jurado nombra a su amiga albacea. "Creo que el mosqueo de todos ellos cuando se enteran de que es Ana la albacea, no es con ella, es con mi madre".

| Mediaset

Iglesias, que afirma que nunca cobró honorarios a Jurado "porque a los amigos nunca les he cobrado", detalla también aspectos del reparto de la herencia y explica como tuvo que pararles los pies a Amador y a Gloria.

"Tus tíos se creían que se se estaban repartiendo los bienes de la herencia de una madre, no los bienes de una hermana. Estoy segura de que mi madre me confió esta tarea a mi para protegerte a tí, me nombró sabiendo mi opinión sobre tus tíos".

Según Rociíto, "esto significa que si mi madre llega a fallecer y a la jauría no la deja bien servida, me iban a comer y era lo que ella no quería. No lo ha podido evitar, porque son como son y quieren más".

"Malas personas" e "hipócritas" son otros de los calificativos que Rocío Carrasco dedica a su familia televisiva.

Amador Mohedano y su controvertido papel en la familia

Ana Iglesias confirma lo que se viene apuntando desde hace meses por parte de Rociíto y su entorno con relación a Amador Mohedano.

En palabras textuales de la albacea, "Amador se ocupaba de la parte artística (...), mientras tu padre (Pedro Carrasco) vivió con tu madre, ejerció de freno a las intenciones de Amador de asumir las funciones de los demás profesionales. Cuando tus padres se separan, tu tío Amador desplazó a los profesionales y pasó a ocupar muchas de sus competencias para las que, en mi opinión, no tenía preparación".

| Cedida

Según detalla Iglesias, transcurrido un tiempo, Rocío Jurado empezó a ver que las cosas "no se llevaban bien" y encarga a Ana una serie de informes de gestión, que ahora obran en manos de Rocío Carrasco.

Tampoco se desvela todavía el contenido del famoso testamento inicial, que 'la más grande' modificó al ver las intenciones reales de sus hermanos.

Las fechas de En el nombre de Rocío

En el nombre de Rocío también confirma que las fechas en las que se ha grabado este documental no se corresponden con la previsión inicial. Así pues, las declaraciones de Rociíto y los testimonios de su familia paterna y de la 'no mediática' se grabaron entre enero y febrero de 2022.

Telecinco siempre ha jugado a la ambigüedad con este documental y ahora se confirma la mentira que se defendía desde los platós.

En otoño del año pasado era imposible emitir el documental porque no estaba ni grabado. Pese a ello, en Sálvame y otros espacios de la cadena se habló hasta bien entrado el verano del estreno para otoño.

Incluso Rocío Carrasco emplazó a su familia a que "esperara a otoño" para saber qué se diría en el documental. A las puertas del verano, estamos.

Los capítulos que vendrán

Ya están disponibles los dos primeros capítulos de este documental. Una vez vistos, parece que la previsión es alargar bastante el chicle, ya que, más allá de la polémica, se intenta hacer un exhaustivo retrato vital de Rocío Jurado.

En el segundo capítulo se incide en el papel de 'matriarca' que Rocío siempre hizo de toda la familia y en como les sustentó económica y emocionalmente.

Detalles, recuerdos, vivencias y testimonios de primos, tíos y familiares que no han aparecido casi nunca en televisión y que harán las delicias de los amantes de las biografías artísticas y personales.

Mucha imagen y vídeo de archivo y mucha información ya conocida, que se vuelve a exponer. Farragoso y aburrido si lo que interesa es la polémica y los puntos más controvertidos de la intrahistoria familiar.

| Mediaset

Falta ver ahora qué presencia tendrá este nuevo documental en Telecinco. Si se va estrenando progresivamente, si se lanzan los capítulos de dos en dos o si queda únicamente en la plataforma de pago de Mediaset.

Sea como sea, las horas de tertulia televisiva sobre el tema están servidas y, por lo menos, para conocer qué decía el famoso testamento... habrá que seguir viéndola.

Próximo capítulo: por qué se separan realmente Pedro Carrasco y Rocío Jurado. ¿Adivinas los verdaderos culpables del divorcio?