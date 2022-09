Rocío Carrasco recibe la foto que aclara el embarazo de su hija

Rocío Carrasco ha visto como su hija está más fuerte que nunca después de someterse a varias intervenciones para mejorar su cuerpo. Y es que la joven de 25 años no tiene problemas en enseñarlo, casi todo, en sus redes sociales.

La influencer está viviendo unos días de calma tensa antes de que se emita en abierto la docuserie que ha grabado su madre titulada En el nombre de Rocío.

Y es que la hija de Rocío Carrasco es consciente de que tendrá que estar muy atenta a lo que cuente su madre por si vuelve a poner el foco en ella. Y todo después de lo que hizo en la primera docuserie, Contar la verdad para seguir viva.

Rocío Carrasco despeja las dudas sobre el embarazo de su hija

Mientras que está a la espera de que se emitan esos 12 capítulos restantes sobre la vida de su madre, Ro ha querido publicar una fotografía algo subida de tono. Una imagen que también es reivindicativa. Y lo ha hecho después de acudir a un spa para que le hiciesen algún masaje relajante.

| Telecinco

En esa imagen, en la que vemos que está esperando en una sala a que le practiquen una nueva sesión semanal de masaje osteópata, la joven se muestra sin camiseta. Además, podemos observar que está más delgada y con más pecho que hace tiempo.

La joven no tuvo problema en enseñar parte de su pecho derecho de forma reivindicativa y mostrando sin tapujos la cicatriz que le quedó tras operarse del mismo. Lo cierto es que la hija de Rociíto se ha atrevido a mostrar esta zona de su cuerpo ante todo pronóstico.

Ro Flores enseña su pecho y todos se fijan en lo mismo

Sin ningún tipo de ropa interior y tapando las zonas estratégicas con el brazo, hemos podido ver esa cicatriz de la que hablábamos.

| Rocío Flores @rotrece

Una cicatriz que recorre la parte baja del su pecho hasta el pezón. Hablamos de una incisión mediante la que le colocaron las prótesis mamarias en aquella intervención para retocarse y aumentarse un poco el pecho.

Fue una operación que tuvo lugar a principios de 2022 y en la que ha dejado una marca roja sin relieve que posiblemente desaparezca en pocos meses.

Rocío Flores estaba orgullosa de lucir su nueva figura y aparecía muy cansada en el post-operatorio, luciendo esta novedosa imagen.

Rocío ha perdido 20 kilos en el último año

"Me paso por aquí para deciros que todo está bien, todo ha ido genial. Me he operado el pecho, efectivamente. Tenía muchas ganas de hacérmelo. Os iré contando cómo va. Me encuentro mejor, estoy dolorida, en reposo. Todo ha salido bien. Gracias", decía Rocío Flores, que ha cambiado de forma notable desde que la vimos defender a su padre en GH VIP o cuando concursó en Supervivientes, allá por 2021.

| Instagram: rotrece

Con aquella intervención, la hermana de David Flores daba un paso más allá para verse mejor físicamente y es algo que le ha dejado muy satisfecha. Tras perder hasta 20 kilos y hacerse varios retoques estéticos, la hija de Rocío Carrasco luce un cuerpo más estilizado y operarse el pecho era otro de sus objetivos, algo que por fin ha podido cumplir.

Hay que señalar que la hija de Rociíto siempre ha mantenido una lucha sin cuartel con la báscula. Tal como contó su propio padre, Antonio David Flores, la joven sufre problemas de ansiedad desde hace tiempo. La joven ha sufrido una transformación gracias a la dieta y a las operaciones estéticas que se ha realizado de un tiempo a esta parte.