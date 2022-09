Rocío Carrasco recibe el ataque definitivo de su prima y deja a sus hijos en shock

Rocío Carrasco se encuentra feliz porque esta noche comienza a emitirse en abierto la segunda parte de su docuserie. Una producción que muchas personas ya han visto pagando, en la que deja al descubierto el porqué de su nula relación con su familia. Y, en concreto, con miembros del clan como su prima Chayo Mohedano, que ahora ha tenido un horroroso gesto con ella.

En efecto, la hija de Rosa Benito ha pronunciado unas palabras que han sido vistas como un nuevo ataque contra ella. Palabras que vuelven a sacar a colación la maternidad y la relación con los hijos.

Rocío Carrasco, estupefacta ante el comentario de Chayo Mohedano

La esposa de Fidel Albiac sabe que la hija de Amador es muy activa en redes sociales. Tanto es así que en ella habla de su vida privada, de su trabajo e, incluso, intercambia mensajes con internautas. Y esto último es precisamente lo que la ha llevado presuntamente a darle un revés a Rocío.

Lo que ha sucedido es que una mujer ha escrito en redes que se encontró con la cantante en un parque de atracciones de Madrid. Es más, ha explicado que se acercó a ella para decirle en voz alta: “¡Viva Rocío Carrasco!”. Dejando así de manifiesto que se posiciona al lado de la hija de Rocío Jurado en esta 'guerra familiar' que existe.

Este tuit, rápidamente, ha sido contestado por Chayo: “Vaya mentirosa. Si lo has dicho (que lo dudo mucho) no lo he oído. Búscame y ten co*o de decírmelo a la cara, verás lo que te contesto”.

“Pero piensa que estoy con mis hijos, no como otras. Venga que te espero”.

Rocío ve generarse la polémica por las palabras de su familiar

El comentario rápidamente ha creado un gran revuelo en Twitter y muchas han sido las personas que han atacado a la prima de Rocío. Han considerado que es muy feo que vuelva a atacar a aquella con su insinuación de que es mala madre. Ataque que ha recibido durante años y que sigue echándoselo en cara a pesar de haber contado el porqué está alejada de aquellos.

La artista ha querido zanjar la polémica dejando caer que se la había malinterpretado y que no se refería a Carrasco. Ha afirmado: “«Como otras» me refiero a ella misma. No creo que una señora adulta se ponga a gritar en medio de un parque acompañada de sus peques en vez de disfrutar de ellos”.

“Pero, vamos que es mentira lo que escribe. Mis hijos tenían que tirar de mí de tanta gente que me ha demostrado su amor”.

Sin embargo, a pesar de la explicación, la hija de Benito no ha convencido a gran parte de los internautas. Y lo han dejado claro con mensajes tales como: “Un tuit digno de lo que parió la Venenito. Lanzando la piedra y escondiendo la mano, espero que no se muerdan la lengua que se envenenan ellas solas”.

En esta misma línea, están también: “Ya la has cagado, no desvíes ahora la atención”, “Déjalo. No te justifiques más que da pena leerte” y “Al que escupe para arriba... Es bastante asqueroso sacar lo de los hijos siempre a relucir. Pregunto: ¿Por qué no la dejáis en paz?”.

Rocío Carrasco reconoce su distanciamiento con Chayo Mohedano

La madre de Rocío Flores ha expuesto en su docuserie que la relación con su prima ha estado llena de altibajos. Así, aunque esta acudió a su boda, el distanciamiento se acabó produciendo. Y ha explicado ciertos detalles que dejan claro el porqué del mismo.

Mohedano ha quedado en cuestión al desvelarse que, en la última gala de su tía, su padre, Canales, y ella fueron los únicos que cobraron.

Un dato sumado a otros que han llevado a Rocío a ser muy clara: “Con Chayo siempre tuve una relación muy buena. Hoy por hoy se ha enfriado y ella no se ha portado bien conmigo”.

“Yo me voy encontrando que de personas que yo no les he hecho absolutamente nada y que lo único que he hecho ha sido ayudarles, porque a ella también se le ha ayudado en muchas cosas, voy recibiendo son hostias. Y yo no he tenido ni una discusión ni un desencuentro ni una pelea ni una palabra más alta que otra con ella. Pero ella no se ha portado bien conmigo”.

De esta manera, ha dejado en evidencia a la cantante y no sabemos si desvelará alguna situación más que lo haga. Sea como sea, parece que su prima aprovecha cualquier circunstancia para, al igual que sus padres o sus tíos, arremeter contra ella.