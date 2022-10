La foto de Rocío Carrasco en el hospital que deja sin palabras a su hijo David

Rocío Carrasco ha dado, y sigue dando, un testimonio desgarrador en su docuserie. Ha puesto sobre la mesa los presuntos malos tratos que recibió de su exmarido y la violencia que ejerció sobre Rocío su hija y por todo esto se ha mostrado rota. Y así la ha visto su hijo, David, que también está perplejo por la instantánea de ella en el hospital que ahora circula por redes.

Se trata de una imagen de la década de los años 90 en la que Carrasco está ingresada y tiene al lado a Rocío Jurado. La chipionera no solo la está acompañando sino dejando de manifiesto su amor por ella. Y esta foto se encuentra generando en estos momentos un enorme debate.

Rocío Carrasco, protagonista de una fotografía muy emotiva

Rocío Carrasco, además de narrar el calvario que ha vivido durante muchos años, está sacando a la luz también el sufrido por Rocío Jurado con Ortega Cano. Y esto no es todo, pues también ha querido dejar de manifiesto la relación tan estrecha y especial que existía entre las dos. De ahí que 'La más grande' no dudara en su testamento de dejarla a ella como heredera universal, provocando el malestar de la familia.

Precisamente de esta complicidad y amor que se tenían es un testimonio la foto que ha aparecido ahora en Instagram.

En concreto, se trata de una instantánea subida al perfil @rociojuradolainsuperablevoz. La misma va acompañada de este texto: “'La Jurado' con su hija Rocío Carrasco en el hospital cuando esta cae del caballo que montaba en la finca Yerbabuena sufriendo un esguince en la muñeca de la mano derecha. 1994”.

“Siempre juntas a pesar de los pesares, ¡inseparables! Jurado, la insuperable voz del milenio. La diosa de la música. La diva de España”.

Rocío Carrasco, en el foco del debate generado

Rocío Carrasco no solo ha podido ver esta imagen, sino también el revuelo que ha generado la misma. Sí, porque en redes se ha propiciado una verdadera 'guerra' entre quienes defienden que esté dando su testimonio y sus detractores. Así, estos han aprovechado la foto para arremeter contra ella por hablar de la vida personal de 'La Jurado'.

Están criticándola con mensajes como “No es normal que una hija no deje en paz a sus padres ni después de muertos. Menuda fue con ellos en vida y ahora no respeta ni su memoria. Está claro que a ella no le importan ni sus hijos, no se puede esperar nada bueno de ella”.

En esta misma línea encontramos: “Una madre al lado de sus hijos, a ver si aprende Carrasco” y “Pobre RJ. Si supiera la clase de engendro que trajo al mundo, odia a sus hijos y solo dice mentiras”.

Ante estos ataques hacia Rocío Carrasco, sus defensores no se han quedado callados. Han reaccionado escribiendo: “El gran amor de RJ fue su hija” y “Era y es su amada hija. Esta es la que ha hecho realidad el sueño de su madre, el museo, y quien le va a dar justicia por todo lo que sufrió con ese impresentable, Ortega”.

Pero hay más: “Tu madre te está mandando fuerza y amor. Siempre contigo”, “¡Cuánto amor!” y “Desde que conoció al psicópata le llegaron todas las desgracias. Yo deseo que les llegue el karma a todos los indeseables”.