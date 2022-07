Rocío Carrasco y Fidel Albiac ya no pueden esconder el documento que los acorrala

Rocío Carrasco y Fidel Albiac se encuentran felices porque, por fin, han podido conseguir que abra sus puertas el museo de 'La Jurado' en Chipiona. Un acto que se ha realizado por todo lo alto y en el que no se ha contado con la presencia de la mediática familia. Y esta ausencia ha hecho que el matrimonio se encuentre ahora con un documento inesperado.

Lo que ha sucedido es que Antonio Peña, el que fue alcalde de la ciudad hasta 2016, ha hecho un comunicado. Con este ha dado un 'zasca' a la citada pareja. Sí, porque en él ha venido a ensalzar la labor que los hermanos de la cantante hicieron para abrir dicho centro expositivo.

Rocío Carrasco, Fidel Albiac y la inauguración de la polémica

La hija mayor de 'La más grande' y su marido están muy satisfechos porque el museo en honor a la artista ya esté abierto. Así, después de muchos años y de conflictos y trabas, aquel se ha puesto en marcha para rendirle un homenaje. Por supuesto, también para dar a conocer su legado.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac no invitaron al acto a la familia mediática de ella. Y esto ha traído consigo que Amador, muy molesto, haya realizado unas declaraciones a Sálvame. En concreto, ha dicho: “Ahora mismo no tengo ganas de ir a verlo ni nada, pero lo haré”.

“El día de la apertura ha sido triste por la voluntad y por lo que yo he hecho en este museo. Por el tiempo que he dedicado y el trabajo, me da pena”.

Eso sí, sus palabras han llevado a su sobrina, Rocío Carrasco, a responderle en el mismo programa. Ha reconocido que fue ella misma quien puso a su tío al frente del proyecto del centro expositivo hace años. Pero ha contado que el resultado final poco o nada tiene que ver con lo que aquel determinó.

Y es que ha expuesto: “Él hizo toda la decoración de la infraestructura, por así decirlo, el continente, pero nada más”.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac reciben un mensaje contundente por sorpresa

Rocío Carrasco y su esposo lo que no se esperaban es lo que ahora ha sucedido. Nos estamos refiriendo a que Antonio Peña, quien fue alcalde de Chipiona, haya arremetido contra ella. Y es que ha emitido un comunicado, publicado en La Razón, donde 'saca la cara' por Amador y Gloria Mohedano tras la mencionada puesta en marcha del museo.

Dicho documento, dirigido al ex de Rosa Benito, dice así: “Quiero transmitiros a ti y a tu hermana mi profundo malestar por la forma en la que viene sucediéndose todo lo relacionado con el museo. Puedo aceptar, aunque no entender, que se intentara obviar mi presencia o la de Manolo García por parte de Luis Mario, para evitar tener que compartir políticamente el posible éxito de su puesta en funcionamiento”.

“De ahí que en ningún momento fuéramos invitados. Pero jamás entenderé que no se haya hecho la mínima mención a Amador, único valedor del trabajo desarrollado en todo el montaje del museo. Nunca olvidaré que en los momentos difíciles, trabajó día a día sin pedir absolutamente nada a cambio y buscando en todo instante hacer realidad el sueño de Rocío”.

A esto, ha añadido Peña: “No puedo aceptar que en ningún momento se hiciera la mínima mención de la entrega y la presencia continua tuya, de José Antonio, de Ortega Cano, de Gloria Camila y, como no, de la asociación RJ. Asociación que nunca dejó de trabajar por intentar poner su granito de arena en el engrandecimiento de Rocío”.

“Vayan estas palabras de apoyo profundo a todos ustedes. Ojalá que el museo acabe siendo lo que tu hermana quiso y no lo que ojalá nunca pueda suceder. Un beso fuerte para todos”.

El comunicado tendrá respuesta

De esta manera, ha quedado claro que Peña se posiciona en contra de Rocío Carrasco, quien seguro que no dudará en responder a sus palabras. Es más, va a poner todas las cartas sobre la mesa respecto al asunto del citado centro museístico a través de su docuserie.

Ha desvelado que en el episodio cinco “queda perfectamente demostrado todo a través de documentación. Desde los problemas reales que existieron hasta los papeles que han jugado cada uno. Y también las funciones que han desempeñado y cómo e incluso el beneficio económico por el que las han realizado”.

Vamos, que en esta entrega se sabrá con pruebas el porqué se demoró la apertura y la causa de que Amador fuera dejado de lado, entre otras cosas. Y esto puede hacer que más de una persona pueda llegar a quedar en evidencia. Eso sí, no sabemos si entre estos estará Peña.