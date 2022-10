Rocío Carrasco dice que Ortega Cano hacía algo que nunca perdonará

Rocío Carrasco ha dicho basta. Durante su última intervención televisiva, la hija de'la más grande' ha asegurado que Ortega Cano hizo algo en el pasado que ella jamás le perdonará. Y es que ha contado un episodio que demostraría lo que lleva tanto tiempo diciendo: él no le dio buena vida a la artista.

Este lunes 17 de octubre, hemos tenido la oportunidad de ver uno de los episodios más duros de En el nombre de Rocío. En él, su protagonista ha revelado algunos de los detalles más escalofriantes del matrimonio de su madre y el torero.

| Telecinco

Todo apunta a que la imagen tan idílica que todo el mundo tenía en relación con la pareja era tan solo un espejismo, ya que según se ha desvelado en la última entrega de esta serie documental, en la intimidad del matrimonio se vivían momentos de mucho miedo y tensión.

"No actuó bien con mi madre. Se daban situaciones imperdonables que no se tenían que dar", le ha reprochado Rocío Carrasco al matador en pleno directo.

Ahora, la madre de David Flores no ha tenido ningún problema en compartir con toda la audiencia de Telecinco un comportamiento de Ortega Cano que, según ella, era habitual y que jamás se lo va a perdonar.

Rocío Carrasco sentencia la imagen pública de Ortega Cano

No hay duda que, después de la última emisión de En el nombre de Rocío, la figura de Ortega Cano ha quedado por los suelos.

Y es que, a pesar de que Rocío Carrasco ha contado lo que pasó con el testamento de su madre, lo que verdaderamente ha calado entre la audiencia de Mediaset ha sido el cuestionable trato que el torero le daba a su mujer.

La narradora de la docuserie no ha tenido ningún problema en contar un desagradable episodio que vivió 'la más grande' junto a su marido y que, según la mujer de Fidel Albiac, era algo bastante habitual.

| La Noticia Digital

Tal y como ha contado Rocío Carrasco, en más de una ocasión, el torero y su madre tenían fuertes broncas y muchas de ellas acababan con Rocío Jurado fuera de su casa. "Ortega Cano echó a mi madre de Yerbabuena en varias ocasiones", ha afirmado la televisiva.

"No puedo consentir haber vivido lo que he vivido y no alzar la voz. Y ver a un señor en televisión llorando y diciendo que es la mujer de su vida: ¡Cállate, vida mía!", ha asegurado a continuación, dejando claro que "no la echaban de la Moraleja porque la había comprado ella".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Tras este adelanto, Rocío Carrasco ha compartido con todo lujo de detalles uno de los momentos más dolorosos de su madre. Y es que, en una ocasión, la cantante se puso en contacto con su hija a las tres de la madrugada porque su marido le había puesto las maletas en la calle.

"Yo estaba en Sevilla y me dijo: '¿Podéis venir a recogerme?'. Cuando llegué me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas… Le dije: '¿esto que es?'. Y me dijo: ‘Me ha dicho que me vaya’. ¡Eso lo he vivido yo!".

Pero lo que más le duele a Rocío Carrasco es que el resto de su familia estaba al corriente de lo que pasaba en esa casa y ninguno hizo nada. "Todos los miembros de mi familia sabían las situaciones que se producían entre Ortega Cano y mi madre", ha lamentado. "Yo sé que cuando la tenía al lado no la respetaba".

| TELECINCO

Estas duras declaraciones coinciden con el testimonio de Mili Pineda, la empleada del hogar que el matrimonio tuvo desde 1998 hasta 2008. "Discutían muchas veces cuando él estaba borracho. Cuando ella estaba disgustada se metía en su habitación. Llegó a pasar un día entero en su cuarto… Él luego le pedía perdón".

"Él entraba y salía de la casa, pero no sé lo que hacía", ha apuntado a continuación esta mujer, apoyando el testimonio de Rocío Carraco y dejando en el aire el cuestionable respeto que le tenía el diestro a su esposa.

"Ortega Cano tiene un remordimiento porque sabe que no se portó bien. Él sabe que en muchas ocasiones fue un perro. Fue muy mala persona y tiene que vivir con eso", ha sentenciado la televisiva.