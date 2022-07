Rocío Carrasco desvela uno de los secretos más desconcertantes de su madre

Parece que Rocío Carrasco no está dispuesta a callarse nunca más. Y es que, desde que rompió su silencio hace más de un año, la hija de 'La más grande' no ha dejado de regalarnos alguna que otra confidencia sobre Rocío Jurado.

La colaboradora de Telecinco ha vuelto a abrir la boca para hablar largo y tendido sobre el matrimonio de su madre con el torero, José Ortega Cano.

| Mediaset

Durante la última entrega de su nueva serie documental, En el nombre de Rocío, la televisiva le ha contado a toda la audiencia de Mitele Plus cómo vivió ella el romance de la Chipionera y el diestro.

Ahora, y después de asegurar que la artista murió enamorada de su padre, Rocío Carrasco ha dejado muy claro que, según ella, la boda de su madre y Ortega Cano nunca debió celebrarse.

Rocío Carrasco desvela uno de los mayores secretos de su familia

Durante la emisión de este viernes, 8 de julio, Rocío Carrasco contó con todo lujo de detalles todos los problemas que su madre yOrtega Cano tuvieron durante su matrimonio. Y es que, a pesar de que siempre se mostraron muy felices, parece que no es oro todo lo que reluce.

Ahora, la mujer de Fidel Albiac ha desvelado que Rocío Jurado y el padre de sus dos hermanos tuvieron algún que otro conflicto conyugal. Además, la televisiva ha querido compartir el principal motivo por el que la de Chipiona no se llegó a separar de su marido.

A pesar de su actual mala relación con Ortega Cano, Rocío Carrasco no ha tenido problemas en reconocer que el día de la boda fue uno de los más especiales de su vida.

| Cedida

"El día que ella se casa, estábamos dentro de la Yerbabuena. Se abrió la puerta del dormitorio de mi madre y cuando la vi vestida de blanco me di el lote de llorar más grande que se ha dado un ser humano", ha asegurado la colaboradora de Telecinco.

"Yo no quería verla infeliz. No quería verla sufrir, me parecía que no se lo merecía, que era una mujer que lo había dado todo y que no se merecía las situaciones que se generaban".

Pero, aunque su único deseo siempre fue que su madre estuviera feliz, Rocío Carrasco ha explicado cómo vivieron sus familiares el dilema de 'La más grande'. "Lo han vivido conmigo, incluso, más que yo".

"Por situaciones como tales, ella decide un día 'no puedo más, me voy a separar'... Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar. Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre. Ha llegado el momento de explicar por qué".

Y es que, según ha contado la madre de Rocío Flores, el diestro tenía alguna que otra pega de su nueva mujer. "Ortega le recriminaba su edad, me consta por ella. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado".

| La Noticia Digital

Esta no es la primera vez que Rocío Carrasco habla del tema

Durante todos estos meses, Rocío Carrasco no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de todos y cada uno de los problemas de su mediática familia.

En una de las emisiones de Montealto: regreso a la casa, la mujer de Fidel Albiac ya habló del 'desencanto' que su madre experimentó en su relación con Ortega Cano.

"Ella se imaginaba una cosa y, luego, no fue así. No todo es siempre como una cree o espera en lo que uno deposita su ilusión... No siempre es lo que uno espera", aseguró la televisa.

Aunque Rocío Carrasco también quiso dejar muy claro que su madre "se casó muy ilusionada, eso es lo que yo creo".