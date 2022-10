Rocío Carrasco desvela lo que su madre siempre calló sobre Gloria Mohedano

Rocío Carrasco está utilizando la segunda parte de su docuserie para mostrarnos realmente cómo es su mediática familia y el porqué rompió relaciones con ella. Ha relatado el mal comportamiento de Ortega Cano con su madre y ahora la que ha quedado en evidencia ha sido Gloria Mohedano, su tía. El motivo es que ha desvelado un comportamiento realmente feo y cuestionable que tuvo con la chipionera.

De esta manera, ha dejado de manifiesto que aquella, a la que ha denominado 'la tía Vinagres', siempre se ha movido por el dinero.

Rocío Carrasco revela el feo gesto de Gloria

La hija mayor de 'La Jurado' ha expuesto que nunca ha tenido una relación especialmente cercana y afectiva con su tía materna. Ha afirmado que es una persona muy interesada y ahora lo ha demostrado. Lo ha hecho sacando a la luz algo que hizo con la cantante y que la deja en evidencia.

En concreto, Rocío Carrasco ha puesto a los espectadores en situación. Ha explicado: “Mi madre hay un momento en el que no tiene dinero líquido para hacerle frente a algo que tenía que hacer. Y Gloria tenía dinero, no sé de qué ni me interesa”.

“El caso es que mi madre la llama y le pregunta si le puede prestar una cantidad. Ella le presta el dinero y acuerdan que se lo va a ir pagando poco a poco”.

Hasta aquí todo normal, el momento que cuestiona a la tía de Rocío llega después. Sucede cuando la chipionera “va a terminar el último pago y su hermana le dice que muy bien, pero que faltan los intereses. Mi madre le preguntó que qué intereses y ella le respondió: «Los que me hubiera generado el banco teniendo el dinero ingresado»”.

Este hecho ha provocado la estupefacción de los colaboradores de la docuserie, pero también las risas de algunos ante tan bochornoso comportamiento con un familiar. De ahí que Jorge Javier Vázquez, el presentador, haya afirmado: “Esto es una fantasía”. Mientras Kiko Hernández ha manifestado no poder creerse que le solicitara esto cuando la cantante le había conseguido un trabajo al marido de Gloria.

Carrasco ha querido puntualizar además que 'La más grande' “le dio los intereses”. A lo que el catalán ha añadido: “Claro, porque ella ya sabe como es su familia. Entiende que se los pida porque ya sabe la manera de ser de esta persona”.

Rocío Carrasco arremete contra su familiar

La exmujer de Antonio David con este hecho que ha narrado ha vuelto a dejar la imagen de su tía por los suelos. Y ha sido consciente de que revelando esto ha provocado el asombro y el rechazo de todos hacia aquella. Pero ha ido más allá.

Rocío ha querido incidir y resaltar que la personalidad de Gloria es realmente cuestionable. Lo ha hecho recordando que “es una mujer que el día del entierro de mi madre me pide el mueble del salón de ella. Estamos hablando de una mujer que vivía entonces en un piso y que llegaba a mi casa de La Moraleja y se paseaba con mi madre”.

“Entonces, de repente, le decía: «Ay, hija, que casa tan bonita te has comprado ¿Qué va a decir la gente de que tu hermana viva en un piso?». Este es el tipo de persona que es Gloria Mohedano”.