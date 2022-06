Rocío Carrasco recibe su mayor e inesperado desprecio: ''No es mi compañera''

A pocas horas de estrenarse el segundo concierto de Sálvame Mediafest, la actuación de Rocío Carrasco de la semana pasada ha sido criticado por una colaboradora de televisión muy cercana a ella.

Una actitud que no se esperaba para nada Rociíto, que disfrutó la noche del pasado miércoles, 22 de junio, como nunca. Pero el día de ayer, 28 de junio, Sálvame quería sacar a la luz unos audios comprometidos de una tertuliana arremetiendo contra la hija de 'La más grande'.

"Captamos situaciones muy comprometidas y el contenido es claro", aseguraba Sergi Ferrer, el responsable de cubrir el backstage del evento musical. Sin duda, unas palabras que generaron bastante controversia entre los colaboradores presentes.

Rociíto, que se había adaptado al programa vespertino e incluso había conseguido solucionar rencillas con algunos tertulianos, se ha visto tracionada por uno de ellos.

Nos estamos refiriendo a la misma Lydia Lozano, que no dudaba en arremeter contra la exmujer de Antonio David. Unas duras críticas que no habrán sentado nada bien a Rocío porque la consideraba su amiga.

| Mediaset

Rocío Carrasco recibe un duro golpe horas antes de su actuación musical

En el programa de ayer, Sálvame anunciaba un bombazo que nadie se esperaba: una colaboradora había criticado el papel de Rocío Carrasco en su actuación en el Sálvame Mediafest.

Incluso aseguraban que tenían pruebas de ello. Unos audios que habrían grabado al responsable de criticar a la hija de 'La más grande' entre bastidores. La persona en cuestión, antes de llegar al extremo de sacar a la luz esas grabaciones, se declaraba culpable.

Lydia Lozano confesaba, visiblemente orgullosa, de que ella había cuestionado el papel de Rocío Carrasco. Sin embargo, negaba haber dicho "¿qué c*** pinta esta tía aquí si no es de Sálvame?", como decía la producción.

"Yo dije: 'ah, ¿va a cantar? Si no es de Sálvame, pensé que era solo gente del programa", aclaraba contundente la periodista. Pero todo apuntaba a que ningún tertuliano creía las palabras de Lozano, por lo que tuvo que dar más explicaciones.

"Yo cuando creo que quedo tercera en el ranking digo que para mí es un segundo puesto porque pensaba que ella estaba por delante y yo no la considero de aquí. Yo sé quiénes son mis compañeros. No hay que buscar mal rollo, pero considero que ella no es del elenco de colaboradores", aseguraba.

| Telecinco

Lejos de acabar la polémica, Lydia daba un mazazo en directo a Rocío Carrasco, que seguramente fue testigo de sus declaraciones al respecto. "No es mi compañera, es una persona que ha hecho una docuserie y hemos hablado todos de ello y punto", decía tajantemente.

Tras pronunciar estas palabras, algunos colaboradores se quedaban atónitos por lo contundente que estaba siendo. Por esta razón, con el fin de apaciguar la tormenta que se estaba creando en un momento, la periodista quiso volver a retractarse.

"Tengo que decir la verdad porque es lo que siento y no tengo por qué mentir. Hay muchos compañeros que no han cantado, como Marta López, que lleva mucho tiempo aquí. No era hacer de menos o de más a Rocío Carrasco, pero eso me extrañó".

"A mí me importaba tres narices que fuera o no, pero no entendí por qué estaba, como en la Fashion Week. No la veo como una colaboradora de Sálvame sino como un personaje", aclaraba.

Rocío Carrasco pierde la amistad de Lydia Lozano

Sin duda alguna, Rocío Carrasco se ha quedado de piedra al escuchar lo que ha dicho Lydia Lozano de ella. La hija de Rocío Jurado se lo podría haber esperado de cualquier otro colaborador, como por ejemplo, Gema López, que nunca la ha visto con buenos ojos hasta hace poco.

No obstante, de la periodista no se lo llegaba a imaginar. Es cierto que han tenido sus rencillas en el pasado, pero ella las había dejado atrás, aunque Lydia no ha opinado de la misma manera.

"Yo no puedo olvidar que he ido a juicios con ellos porque Fidel me ha demandado muchas veces. Me choca mucho que ella diga siempre que me tiene cariño y que luego me demande. De ella, bueno, pero de Fidel nunca lo he entendido", confesaba.

Desde luego, nadie se esperaba que esto ocurriera tan solo un día antes del Sálvame Mediafest. Para desgracia de Lydia, tendrá que verse las caras, otra vez, en el segundo concierto de este evento musical con Rocío Carrasco.

Pero la cuestión es: ¿ambas mantendrán la cordialidad frente a las cámaras o seremos testigo del duro cruce de miradas que se dedicarán? Sin duda alguna, estas preguntas se resolverán esta noche.