Rocío Carrasco se despide para siempre de él y lamenta que todo haya acabado tan mal

Rocío Carrasco fue un lunes más la gran protagonista de la noche televisiva en Telecinco. La hija de Rocío Jurado se sentó una vez más en el plató número 6 de Mediaset para comentar un nuevo capítulo de En el nombre de Rocío.

El episodio de ayer trataba sobre cómo vivió la familia de Rociíto el ingreso de Rocío Jurado en un hospital de Houston. Además, se abordó cuáles fueron los gastos y quién pagó la estancia de la chipionera en aquel hospital americano.

Fue un día en el que Rocío Carrasco fue más dura que nunca contra gran parte de su familia mediática. Unos familiares que la habían dejado por los suelos a base de mentiras durante estos últimos 20 años.

Rocío Carrasco no puede olvidar lo que significó el fallecido para su madre

Precisamente, en el capítulo de este lunes se incluyen varios fragmentos de una entrevista que concedió Rocío Jurado a uno de los periodistas más importantes de nuestro país.

| Telecinco

Estamos hablando de las charlas que mantenía con los personajes famosos el bueno de Jesús Quintero, que fallecía este lunes 3 de octubre, a la edad de 82 años.

El popular comunicador nos dejaba hace unas horas después de llevar varios meses ingresado en una residencia de Ubrique. Este deceso provocaba que todos sus seguidores se quedasen consternados.

"Se acaba la vida, se acaban las perspectivas"

Una de las personas que más confianza le dio a la chipionera a la hora de ser entrevistada fue Jesús Quintero. Lo cierto es que Rocío Jurado acudió en varias ocasiones al programa El loco de la colina. Allí, la madre de Rociíto se abría en canal para contarle todas sus inquietudes y sus diferentes estados de ánimo.

| Europa Press

Especialmente icónica fue la última entrevista que le hizo el recientemente fallecido periodista. Fue a principios de 2006, meses antes de que falleciese la chipionera, cuando se sentó en el programa de TVE. Fue una de las charlas más intensas y jugosas que pudo dar 'la más grande' poco antes de morir.

"Se acaba la vida, se acaban las perspectivas, se acaba el proyecto de futuro, se rompe, no hay futuro, no existe. Es un momento muy fuerte, porque entonces es cuando te asalta la duda de si has hecho lo correcto", decía esta en aquella charla distendida.

La cantante de Chipiona también se refirió a su familia, al precio que tiene la fama o a la vida misma. "Te quiero", así concluía el periodista su entrevista con 'la más grande'.

Rociíto y su emotivo recuerdo a la figura de Jesús Quintero

Antes de finalizar el especial de ayer de En el nombre de Rocío, la protagonista de la noche interrumpió a Jorge Javier Vázquez. Lo hizo para mandarle un cariñoso recuerdo a la familia del icónico periodista español.

| Telecinco

La madrileña sabía la confianza que tenía su madre con él y no ha querido olvidarse de Quintero en un día tan duro para su familia y sus personas más allegadas.

"Quiero mandarle un beso y mucha fuerza y mucho cariño y mucha fuerza y mucho amor, a sus hijas y a su familia. Sé que en estos momentos no sirve de nada lo que te digan, pero vaya por delante nuestro cariño y nuestro amor", ha sostenido la hija de 'la más grande'.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Yo creo que para una persona que ha sido tan importante en nuestro país, para su familia, saberse reconocido, admirado y aplaudido, en cierta manera, dentro del dolor, sí que reconforta", ha dicho a continuación Jorge Javier Vázquez.