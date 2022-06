Rocío Carrasco descubre que su hermana lo deja todo y se va

Rocío Carrasco ha sido protagonista durante muchos meses de las polémicas familiares más salvajes. Desde que reconsiderara su participación del circo televisivo, ha vuelto con tanta fuerza que parece que en el último año solo haya existido ella en Telecinco.

Ahora, ha pisado un poco el freno y dosifica más sus intervenciones televisivas. La audiencia, no obstante, no se queda sin su dosis diaria de discusión, polémica o gritos en plató. Otros miembros de su abultada familia le cogen el relevo y pugnan también por tener sus minutos de gloria frente a las cámaras.

La hermana de Rocío Carrasco, Gloria Camila es otra de les que empezó en el negocio con cierta timidez, pero se ha desatado. Cuenta con silla fija en Ya son las ocho y desde allí va repartiendo juego. Unas partidas con su hermana, por los temas relacionados con Rocío Jurado, otras partidas con Ana María Aldón, por los temas relacionados con su padre.

Gloria Camila dice las cosas bastante claras y de forma educada. Asegura que no le gusta discutir ni exponer las interioridades familiares, pero le pagan precisamente por ello. Lo que nunca podía esperar es que quien la dejara fuera de combate fuera precisamente lo que ella consideraba 'fuego amigo', es decir, la mujer de su padre.

Rocío Carrasco y el capote a Ana María Aldón que no ha gustado a Gloria Camila

Rocío Carrasco sorprendía a todo el mundo con su gesto en directo. Si bien no quiere saber absolutamente nada de su familia materna, hizo una excepción. Saludó en directo a Ana María Aldón, la actual mujer de su padrastro, y coincidieron en la Sálvame Fashion Week de Telecinco.

Eso dejó en Shock a Gloria Camila, que veía en Ana María a una amiga y cómplice de vida, además de ser su madrastra. Ana María recogió el guante de Rociíto y, por contra, ha mantenido una actitud de alejamiento constante de Gloria Camila.

Lo que empezó con ciertas desavenencias por el estilo de los diseños de Ana María, ha acabado con un cruce de declaraciones cada vez más subido de tono entre ellas. La guinda del pastel ha sido una entrevista de Aldón en Lecturas acusando a Gloria Camila de apoyarla poco en su carrera.

También le deja claro que "no son amigas" y que le dan pena los comentarios de la colombiana "más por mi marido que por mí".

Gloria Camila quedó noqueada al ver como Ana María Aldón le ha cogido el gusto a estar en el ojo del huracán. Y todavía más al ver que su padre, Ortega Cano la apoya. Ana María se ha ido creciendo con el tiempo y ahora quiere brillar con luz y voz propia, lo que no acaba de gustar a su hijastra.

La guerra entre ellas se prevé larga, pero la primera batalla, la ha ganado Ana María. Se fue al Rocío justo el día que salió la entrevista y ella sigue con sus publicaciones amables en redes y eludiendo la polémica cuando no le interesa.

Gloria por su parte confesó ayer ante los periodistas que "necesita unas vacaciones". Visiblemente cansada, aunque afirmaba "estar bastante bien", aseguró que "necesita unas vacaciones, me iría a una playa paradisíaca un tiempo". No quiere seguir con la guerra afirmando que "yo lo que tenía que decir ya lo he dicho y ya está".

Rocío Carrasco estrena la segunda parte del documental

Poco le va a durar la tranquilidad a Gloria Camila. Rocío Carrasco tiene previsto el estreno de su documental En el nombre de Rocío el viernes 17 de junio. En él va a ajustar cuentas con toda su familia y contará muchos secretos hasta ahora desconocidos de Ortega Cano, de su hermana y de muchos miembros más de la familia.

Gloria Camila luchó judicialmente para que se paralizara esta serie documental, pero no lo ha logrado. Si ahora necesita vacaciones, tras escuchar las palabras de Aldón, cuando vea el documental de Rocío Carrasco va a necesitar directamente un año sabático.