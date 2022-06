Rocío Carrasco deja a su hermana al borde del abismo al desvelarlo todo

Rocío Carrasco ya prepara su próxima bomba contra el clan de los Mohedano. La emisión de En el nombre de Rocío, segunda parte de su docuserie, ya es inminente.

Así, la hija de 'la más grande' promete dar respuesta a muchas preguntas acerca de su familia. Sobre todo, a los motivos que la llevaron a romper toda relación con ellos.

Y el que más tiene que perder parece ser Ortega Cano, al que Carrasco promete desenmascarar. Rociíto no se cortaba a la hora de afirmar públicamente que el matrimonio del diestro con su madre fue un error.

| Europa Press

Poco a poco iremos descubriendo realmente que se escondía detrás del matrimonio de Rocío Jurado con el torero, aunque María Teresa Campos ya ofrecía alguna pincelada.

La matriarca del clan Campos aseguraba en una reciente entrevista que Ortega Cano se le había llegado a insinuar durante la comunión de Gloria Camila y José Fernando, lo que supone todo un escándalo.

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente", relataba en su reciente entrevista.

| España Diario

"Me puse a bailar y me dice Ortega: '¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres'", asegura la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

"Se cuentan muchas cosas en el sentido de que Rocío también vivía su vida como artista y como todo eso. Pero yo creo que Ana María Aldón a lo mejor nos podía contar más cosas, a ver cómo es con ella. Porque yo he oído cosas, pero como no las he visto...", apuntaba la comunicadora.

Rocío Carrasco, dispuesta a desenmascarar a Ortega Cano

El torero se mostraba realmente furioso ante tales insinuaciones y desmentía por completo las palabras de Campos.

Sin embargo, las supuestas noches locas o affaires que Ortega Cano tuvo en el pasado no son ningún misterio.

Así, Rociíto insiste en que tiene en sus manos unos documentos que pueden dejar muy mal al que fuese marido de su madre.

| GTRES

"En esos documentos no queda muy bien retratado Ortega Cano, aquel matrimonio no era tan feliz como pretendían aparentar, eso que han dicho de que estaban al borde de la separación no va desencaminado, pero el cáncer de Rocío lo paró todo", sostienen.

"Además, ella consentía más de la cuenta a su hermano, no era tonta y sabía que Amador se traía sus trapicheos. Pero, en el fondo, le daba pena. También escribió sobre la adopción de Gloria Camila y José Fernando. Todos tuvimos muy claro que la iniciativa partió de su marido y no de ella", advierten en dichos escritos.

Y la cosa no queda ahí, ya que, al parecer, "Rocío pidió a unos amigos paparazzi que siguieran al torero cuando se escapaba de casa algunas noches, y lo que descubrieron no le hizo ninguna gracia".

| GTRES

"Es más, se enfadó muchísimo, pero no hacía comentarios al respecto, aunque sí que trascendió que la Jurado y su marido tuvieron más de una bronca en privado por la actitud de José", añadía.

Un tema en el que seguramente profundizará Rocío Carrasco en la segunda parte de su docuserie y que Ortega Cano ha hecho todo lo posible para evitar que salga a la luz.

Su mayor miedo es que su imagen pública pueda quedar deteriorada por hechos o errores que ocurrieron en el pasado.

Por suerte, el diestro cuenta con el apoyo y la firme defensa de su hija, Gloria Camila, que siempre ha dado la cara por él en televisión.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón