Rocío Carrasco confirma que el secreto a voces era verdad y deja a sus hijos sin habla

Rocío Carrasco se volvió a sentar en el plató de En el nombre de Rocío para hablar de uno de los capítulos más duros en lo que llevamos de docuserie. En esta ocasión, el programa contó con la presencia de una mujer que sabe el sufrimiento que ha pasado la madrileña durante gran parte de su vida.

En esta segunda parte del documental de la vida de Rocío Carrasco y Rocío Jurado, han quedado señalados casi todos los miembros de su familia mediática.

Especialmente Amador Mohedano, Rosa Benito, Gloria Mohedano o José Ortega Cano, han sido los mayores damnificados de este paso adelante que ha ejecutado la hija de la chipionera tras 20 años callada.

El reencuentro más esperado en un plató de televisión

Ha escuchado tales barbaridades desde su casa que sabía que había llegado el momento, una vez recuperada en gran medida. Era la hora de poner en su sitio a cada uno de los familiares que tanto daño le han hecho. Y, especialmente, vengarse de lo que sufrió por culpa de ellos a partir de la muerte de su madre en 2006.

En el programa de ayer, que se grabó horas antes de emitirse como sucede cada lunes, Jorge Javier Vázquez volvió a llevar las riendas del mismo. Y contó con la presencia de Rociíto, como viene siendo habitual en las últimas semanas.

Lo que se contó ayer ha dejado en el peor de los lugares a dos personas que han tenido mucho que ver en la vida de Rociíto. Estamos hablando de Antonio David Flores y José Ortega Cano.

Ambos salieron a colación después de que el programa invitase a Mili Pineda, una exempleada del hogar de la casa de La Moraleja de Rocío Jurado. Una persona que conoce perfectamente lo que sucedía entre las cuatro paredes del chalet en el que tantos años vivió la chipionera.

Mili Pineda hace estallar todo tras confesar los malos tratos

Mili se reencontró con Rocío Carrasco en el plató de Telecinco y dejó unos titulares que hicieron temblar al padre de los hijos de Rociíto y al viudo de Rocío Jurado. Entre otras lindezas, la citada exempleada del hogar, que mantenía una gran relación con la madrileña cuando trabajó en casa de 'la Jurado', desveló un episodio terrible.

Contó cómo "Antonio David cogió una vez por los pelos a Rocío Carrasco y la arrastró por el suelo". Unas imágenes que Mili no logra quitarse de la mente y que han provocado que la protagonista recordase los momentos más duros que vivió junto al exguardia civil.

Además, la extrabajadora de Rocío Jurado también hablo de José Ortega Cano y contestó a la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si había presenciado "malos modos" por parte del torero a Jurado. Además, el presentador catalán le ha sugerido sí tenía la intención de ir al juzgado a dar su versión de los hechos si Ortega Cano demanda a Rociíto.

No tendrá problema en dar la cara por su amiga en un juzgado

Mili Pineda advirtió que no tendría ningún problema en apoyar a Rocío Carrasco y que "la apoyará siempre. No ha mentido en nada, ella no miente", ha sentenciado Mili, poniendo de manifiesto que sacará la cara por ella cuando se lo pida.

El momento más emotivo de la noche ha sido cuando ambas se han reencontrado en el plató y se han dado un abrazo. Un abrazo que ha provocado que se rompiesen después de tantos años sin verse, a pesar de que el cariño entre ellas sigue intacto.

Un 'momentazo' que Jorge Javier Vázquez ha presenciado a escasos metros de las protagonistas. Este ha sido uno de los reencuentros más sinceros que hemos podido ver en estas temporadas de las docuseries En el nombre de Rocío y Contar la verdad para seguir viva.