Rocío Carrasco confirma que va a ser madre soltera porque el matrimonio se ha roto

Rocío Carrasco aterrizó en Telecinco causando una gran sensación y ha logrado algo realmente complicado: mantenerse en el tiempo. Siempre ha dejado claro que no quiere hacer daño a nadie, simplemente pretende contar la verdad para seguir adelante. Por ese motivo nunca ha atacado a Ana María Aldón, quien acaba de hacer un anuncio importante.

Rocío Carrasco ha confirmado, gracias a la última entrevista de la diseñadora, que Ortega Cano no será el padre del nuevo bebé del clan. Ana María quiere volver a ser madre, pero sabe que su matrimonio está roto y quiere emprender esta aventura en solitario. “Me encantaría hacer lo que ha hecho Toñi Moreno, estoy en una edad que es ya o nunca”.

| Telecinco - GTRES

Rocío entiende mejor que nadie el comportamiento de la colaboradora, por eso le ha mandado mensajes de ánimo en más de una ocasión. “Tiene todo mi apoyo, es lo que voy a decir públicamente”, comentó cuando se enteró de la separación. Muchos periodistas pensaban que tenía arreglo, pero el tiempo ha demostrado que Ortega Cano es historia para la andaluza.

Rocío ha descubierto que el embarazo está más cerca de lo que parece, pues Ana ha contado todo lo que siente sobre ese tema. “Me gustaría volver a ser mamá, pero sola”, ha declarado durante su última intervención en Fiesta. “No quiero decir que lo vaya a ser mañana, pero ya mismo cumplo 45 años y es ahora o nunca”, ha explicado.

Carrasco apoyará en todo a la tertuliana, pues siempre que se han visto han tenido una relación completamente cordial. Rociíto dejó claro que ella no tenía nada que ver en las tramas de la familia Mohedano, nunca fue responsable de nada. De hecho intentó mantenerse lo más lejos posible porque no es amiga del conflicto, solamente quiere paz.

Rocío Carrasco ha demostrado sus acusaciones

Rocío ha acusado a José Ortega Cano de tener un comportamiento irregular y varios periodistas han confirmado esta teoría. Hay archivos de vídeo y muchas imágenes que han puesto sobre la mesa el lado más desconocido del diestro. Ana María ha dejado claro que siempre se ha sentido bien tratada, pero cree que su marido no ha estado a la altura.

| Telecinco

Carrasco, al igual que el resto de espectadores de Fiesta, se ha quedado sorprendida, no imaginaba que la historia avanzase tanto. No hay solución posible, la diseñadora quiere empezar una nueva vida y el torero no entra dentro de sus planes. Sueña con tener otro hijo y su compañera Emma García le ha animado a dar el paso, piensa que no hay nada más bonito.

“Este deseo es que es maravilloso, eso es que Ana María está llena de vida y que quiere vivir”, ha comentado la presentadora. Los colaboradores de Telecinco están a su lado de forma internacional, a pesar de que Ortega tiene bastante influencia. Es amigo de periodistas muy conocidos, como por ejemplo de Beatriz Cortázar o Paloma García-Pelayo.

Rocío Carrasco ha aportado muchas pruebas

Rocío ha luchado mucho por demostrar su verdad y está dispuesta a llegar a los tribunales para dejar claro que nunca ha mentido. Para ella es muy importante que el público sepa algo: lo único que ha hecho es defender la memoria de su madre. La Más Grande supuestamente vivió momentos desagradables al lado de su último marido y los espectadores deben saberlo.

Carrasco todavía no se ha pronunciado, pero es evidente que estará cerca de Ana María Aldón en su nueva aventura. Se ha convertido en una estrella de la crónica social, así que todo lo que esté relacionado con su nuevo hijo causará sensación. Es la noticia del momento y ciertos medios no pararán hasta saber todos los secretos del proceso.