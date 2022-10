Rocío Carrasco confirma que su hermana ha desaparecido y que no la echan de menos

El drama que se está creando por la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, sigue su curso. Aunque ya en el primero se puso contra las cuerdas a muchos familiares de la hija de 'La Jurado', lo cierto es que este, para ellos, está siendo especialmente demoledor.

Conforme van transmitiéndose en televisión nuevos episodios, crece, todavía más, esta polémica familiar. De hecho, la mayoría de ellos han tenido que desaparecer del foco mediático porque no han podido soportar estar constantemente en el ojo del huracán.

Ha sido el caso de Rosa Benito, Amador Mohedano y, recientemente, Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco. Lo cierto es que respecto a esta última, fue la semana pasada cuando salió a la luz la drástica decisión que había tomado la hija de Ortega Cano por el bien de su salud mental.

Como ella misma confesó a través de sus redes sociales que desaparecía de la pequeña pantalla de forma temporal para ponerse en manos de profesionales. Una determinación que sorprendió a muchos, pero que a otros no les ha quitado el sueño.

| Gtres

Una rostro muy conocido de Telecinco lanza una indirecta a la hermana de Rociíto tras alejarse del foco mediático

Rocío Carrasco sabe que desde que Gloria Camila salió del concurso de Telecinco, Pesadilla en El Paraíso, la joven tuvo que enfrentarse a su dura realidad. La emisión en abierto del documental de Rociíto, nuevamente el acoso mediático y la crisis matrimonial entre su padre y Ana María Aldón llevaban al límite a la influencer.

Por estos motivos, la hija de 'La Jurado' se sinceró como nunca en su perfil de Instagram, donde aseguró no estar pasando por uno de sus mejores momentos. "Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real", explicaba. "Y todo eso se ha ido acumulando en un vaso que se ha terminado desbordando".

"Necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, y alejada por un tiempo del foco mediático", zanjaba.

Asimismo, la excolaboradora de Ya son las ocho decidió no acudir el pasado domingo, 23 de octubre, a la gala de Pesadilla en El Paraíso, tal y como lo hizo con la del miércoles pasado. Carlos Sobera, presentador del espacio, quiso mandarle públicamente un saludo a la tía de Rocío Flores.

Pero fue Nagore Robes quien aprovechó ese momento para lanzar una pullita a la joven, con quien nunca ha mantenido buen rollo por los problemas que su amiga, Rocío Carrasco, tiene con esta. "Que se recupere y que vuelva a la televisión lo antes posible a este su programa", decía con ironía y poniendo énfasis en "su programa".

"Que no vaya a otro. A este", aclaraba el presentador dando a entender a que la joven pudiera asistir a otro formato televisivo. Mientras la amiga de Rocío Carrasco demostraba la mala relación que tiene con la hija del extorero, Mónica Hoyos, por su parte, con quien sí tiene cierta amistad, pronunciaba un "la echamos de menos".

A lo que la exnovia de Sandra Barneda ha comentado tajantemente un "pues yo no". "La echamos no, habla por ti. Yo no la echo de menos, pero sí deseo que se recupere y que vuelva", decía.

| GTRES

Gloria Camila, en pie de guerra contra Rocío Carrasco

Hace unos días, se descubrió que, supuestamente, Ortega Cano había interpuesto una querella criminal a Rocío Carrasco por falsificar un documento de Rocío Jurado en el documental.

Sin embargo, finalmente, esta denuncia no habría sido idea del exdiestro, sino de la mismísima Gloria Camila, quien es la demandante de esta querella.

De manera que esto acabaría por romper, aún más, la relación que hay entre las dos hermanas. Por el momento ninguna de las dos protagonistas se ha pronunciado al respecto. Lo más seguro es que la joven no lo haga, pero cabe la gran posibilidad de que sí lo haga Rocío Carrasco.

