Rocío Carrasco coge el teléfono y hace la llamada que descoloca a su marido

Rocío Carrasco acaba de hacer una llamada que ha dejado a todos con la boca abierta, incluido a su marido. Nadie se esperaba a que la hija de 'La más grande' iba a tender un puente a uno de los miembros de su familia.

Durante los últimos 20 años, la televisiva ha tenido que ver cómo parte de su familia se posicionaba al lado de Antonio David Floresen su particular y polémica batalla.

| Europa Press

Y es que, aún sabiendo lo mal que lo ha pasado al lado de su exmarido, muchos miembros de clan Jurado-Mohedano han optado por no creer su versión.

Ahora, y con esta mediática familia en el foco de todas las miradas, Rocío Carrasco ha hecho una llamada que puede significar un antes y un después en sus vidas.

Rocío Carrasco, más cerca que nunca de su prima

Rocío Carrasco siempre ha mantenido muy buena relación con su prima Chayo Mohedano. Y es que, la cantante es de las pocas personas de su familia que se cree su versión, aunque no comparta la forma que ha escogido para contarla.

Hasta tal punto ha llegado su amistad que la mujer de Fidel Albiac siempre ha contado con ella para que le acompañara en los momentos más importantes de su vida.

| GTRES

Por eso, Rocío no se lo ha pensado dos veces a la hora de descolgar el teléfono para llamar a la hija de Rosa Benito e invitarla a un evento muy especial. Aunque, muy a su pesar, la artista no va a poder acudir a la cita.

Sin dar muchas explicaciones, Chayo ha compartido en sus redes sociales la dura decisión que acababa de tomar. Y es que, según ha contado ella misma, no va a poder asistir por un motivo más que justificado.

"He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocío a ser la exaltadora de mi tía Rocío 2022. Según ellos, nadie mejor que yo y lo agradezco, pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo a preparar algo como ella se merece para el 22 de agosto. El año que viene será".

Rocío Carrasco sabe a quién quiere invitar

Después de varios años de lucha, Rocío Carrasco por fin va a poder cumplir uno de los grandes sueños de su madre. Y es que, ya queda menos de un mes para que uno de los proyectos más esperados por este clan vea la luz.

Como heredera universal de Rocío Jurado, su hija mayor es la única que puede gestionar todos los temas relacionados con la artista. Por eso, la presentadora ha aprovechado la ocasión para vengarse de todos aquellos miembros de su familia que han decidido no escucharla.

Ahora, y con la inauguración del museo en homenaje a 'La más grande' a la vuelta de la esquina, la mujer de Fidel Albiac ha hecho pública la lista de invitados.

| La Noticia Digital

Durante una de sus intervenciones en Sálvame, Jorge Javier Vázquez quiso saber si había contado con todos sus familiares para que le acompañaran en este día tan especial.

Con una voz muy clara, Rocío Carrasco aseguró que gran parte del clan Jurado-Mohedano no iba a estar presentes. "¿Qué familia? La familia es la que yo decida tener".

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. Una de las personas que primero se manifestaron fue su tío Amador Mohedano. Y es que, a pesar de todo el esfuerzo que le ha dedicado, el padre de Chayo ha visto cómo, con el paso de los años, Rocío Carrasco le ha ido desplazando del proyecto.

Y, aunque aseguró que "yo no voy aunque me inviten", lo cierto es que es un tema que le produce mucho dolor. Durante su entrevista para la revista Semana, el de Chipiona dejó claro que este museo tan solo le ha dado dolores de cabeza. "Me ha traído muchos problemas mentales. No quiero saber nada".