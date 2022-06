Rocío Carrasco anuncia entre lágrimas la muerte del hombre que más quiere

Aunque parezca que atraviesa por una de las mejores etapas, lo cierto es que para Rocío Carrasco no está siendo nada fácil. No lo fue cuando grabó su primer documental, y tampoco lo está siendo con el segundo, En el nombre del Rocío.

La emisión ya está en marcha y aunque solo los suscriptores de Mitele Plus pueden verlo por adelantado, lo cierto es que sus declaraciones corren como la pólvora. También lo ha hecho el anuncio que más le ha dolido dar a la hija de ‘La más grande’. Hablamos del fallecimiento de quien menos esperaba.

Rocío Carrasco toca fondo

Ya lo hizo con el primer documental, pero Rocío Carrasco ha vuelto a revivir todo su pasado con En el nombre del Rocío. La hija de la más grande quería dejar por todo lo alto a su madre, y eso ha llevado consigo removerlo todo. Si algo tenía Rocío Carrasco claro es que, la familia más mediática de su madre no iba a quedar impune.

Para ello, no solo ha llevado a plató documentos que acreditan sus declaraciones. Rocío Carrasco contaba con el apoyo de la familia de su madre que jamás quiso formar parte de la televisión.

| Mediaset

Esta vez, sus declaraciones acerca de la verdad de Rocío Jurado y de su vida fuera de cámaras deja a la opinión pública de piedra. Incluyendo a Amador Mohedano y a todos los Ortega Cano, los más afectados de este documental.

Sin embargo, en las últimas horas, Rocío se ha visto en la obligación de anunciar un fallecimiento que no esperaba. Uno que le ha hecho derramar lágrimas en directo y abrirse en canal.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

El fallecimiento que hunde a Rocío Carrasco

El fallecimiento no es otro que el de Manolín. El hombre, que contaba con bastantes años, quiso apoyar a Rocío Carrasco en todo lo que esta hiciera. Tanto es así, que se puso manos a la obra para formar parte del equipo de familiares que aparecerían en el documental.

Su discurso iba a ser sincero y desgarrador, y uno de sus mayores deseos era que todo saliera a la luz finalmente. Rocío, que se encontraba grabando el documental cuando se enteró de la trágica noticia, quiso rendirle homenaje.

Lo hizo en el segundo capítulo del documental, en el que le dedicó unas tiernas palabras. “Hace muy poquitos días, desgraciadamente, ha fallecido. Al final, no ha podido ver el documental que él quería ver", comenzaba a decir Rocío Carrasco.

| Mediaset

“Le parecía maravilloso lo que iba a hacer, me dijo que lo hiciera de verdad, que no me echara para atrás y que él quería estar", explicaba. El peor momento venía después, cuando Rocío Carrasco se rompía y confesaba que no volvería a verlo. "Pero se ha ido y no lo va a ver”, concluía.

¿Quién es Manolín?

Tras este anuncio, muchos se han preguntado sobre la verdadera identidad de Manolín y la relación familiar que mantenía con la cantante. Manolín Jurado era el hermano de la madre de Rocío Jurado, con quién mantuvo una estrecha relación durante años.

De esta manera, Manolín Jurado era el tío-abuelo de Rocío Carrasco, con quién mantenía una estrecha relación. Prueba de ello era la confianza que ‘La más grande’ depositaba en él.

Según confesó Rocío Carrasco durante el segundo capítulo del documental, su tío era una de las personas de más confianza de Rocío Jurado.

“Se encarga de llevar los campos, la cosecha, los trabajadores, las cuentas, el pago de los jornales...". Además, la hija de ‘La más grande’ confesó que se dedicaba a gestionar los asuntos agrícolas por decisión de Rocío Jurado.