Rocío Carrasco admite que el embarazo va mal y que él no conocerá a la niña que espera

Rocío Carrasco ha atravesado un momento muy controvertido, pero pidió ayuda a tiempo y afortunadamente lo ha dejado atrás. Se ha dado cuenta de que la única salida es contar la verdad, por eso pone tanto empeño en ser sincera y honesta. Su valentía le ha hecho ganarse el título de “reina del feminismo” y muchas mujeres se sienten identificadas con ella.

Rocío Carrasco lleva tiempo luchando contra su exmarido y ahora le ha tocado el turno a otro: José Ortega Cano, viudo de la Más Grande. El torero está en crisis con su mujer, se ha dado cuenta de que la va a perder y le ha propuesto tener una hija. Este embarazo no va bien, pues Ana María Aldón quiere ampliar la familia, pero sueña con hacerlo en solitario.

| Telecinco - GTRES

Rocío se ha dado cuenta de que él no tendrá contacto con la niña que está en camino y más después de lo último. Viernes Deluxe ha entrevistado a una abogada llamada Patricia Donoso que ha prometido que fue amiga especial del torero. Según su relato, se besaron durante una fiesta y estuvieron a punto de pasar la noche juntos cuanto Ortega ya estaba con Ana María.

Rocío prefiere mantenerse al margen de guerras que no le corresponden, pero ha admitido que los planes del torero se han truncado. Ana María Aldón se quedará embarazada, aunque no lo hará al lado de Ortega Cano porque quiere separarse de él. Se ha dado cuenta de que no es feliz con él y quiere empezar una nueva vida alejada de su familia política.

Carrasco ha sido la primera en señalar al viudo de su madre y supuestamente tiene pruebas que demuestran su cara oculta. Asegura que tiene documentación suficiente para iniciar un proceso legal que podría terminar mal. Se ha puesto en contacto con sus abogados y está dispuesta a denunciarle, aunque quiere esperar un tiempo prudencial.

Rocío Carrasco desconocía el gran secreto

Rocío, al igual que el resto de espectadores del Deluxe, se ha quedado realmente sorprendida cuando ha descubierto la verdad. Nadie imaginaba que Ortega Cano tuviera contacto con Patricia Donoso, una abogada bastante conocida en Miami. El torero promete que nunca se han visto físicamente, solo hablaban por teléfono porque ella era muy amable.

| Telecinco

Carrasco conoce poco a Ana María Aldón, pero sabe que es una mujer de principios y que no va a consentir este tipo de atrevimientos. Supuestamente el diestro hablaba con su amiga durante el embarazo de la diseñadora, ahí está la supuesta ofensa. Ortega le habría dicho a Patricia que estaba soltero y después ella descubrió, según su versión, que le estaba mintiendo.

La exmujer de Antonio David prefiere mantenerse al margen porque es un asunto que no le corresponde, pero ha dejado algo claro. Cuando se enteró del divorcio aseguró que Ana María tenía “todo su apoyo” y que podía contar con su ayuda. Sin embargo, la andaluza no le ha llamado porque sabe que esta alianza daría mucho de qué hablar en los medios.

Rocío Carrasco quiere llegar hasta el final

Rocío tiene claro que Ortega no conocerá a la nueva hija de Ana María, pues la diseñadora está a punto de formalizar la situación. Supuestamente también ha pedido consejo a sus abogados, sabe que el momento está cerca y quiere estar bien asesorada. Va a luchar hasta el final porque lo único que no quiere es que su hijo pequeño se vea afectado.

Carrasco volverá a Telecinco para enseñar una documentación que no dejará en buen lugar al último marido de la Más Grande. Cada vez son más los periodistas que aseguran que el diestro tiene mucho que esconder, pero él dice que no. Promete que amó hasta el final a la cantante y que siempre estuvieron muy enamorados.