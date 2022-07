Rocíito destapa la dura mentira que la frágil salud de Raquel Mosquera no soportará

Raquel Mosqueraserá la gran protagonista de los próximos días en Telecinco. Y no precisamente por los tintes que pone en su peluquería o por sus arriesgados modelitos.

Ahora le ha tocado el turno a ella, en el nuevo capítulo de la serie documental en la que Rociíto pone los puntos sobre las íes familiares. Con la calma y la contundencia que caracteriza a la hija de Pedro Carrasco, ha vuelto a aparecer sentada en el sofá de su madre y sin pelos en la lengua.

Desde allí ha ido desgranando una a una las "mentiras" que Mosquera ha ido contando todo este tiempo. La última de ella, hace menos de una semana, en el plató de Viva la vida, donde por poco le da un ataque de nervios. Y es que Raquel tiene una salud bastante frágil.

La enfermedad de Raquel Mosquera que vuelve a cobrar protagonismo

Diagnosticada de bipolaridad, ha tenido que ser ingresada varias veces en un centro psiquiátrico por brotes derivados de esta dolencia. Ha coincidido, además, en momentos de su vida en los que la tensión y la presión mediática se han cebado con ella.

Estos días, todas las miradas se centran en Raquel, pues su versión de varios de los episodios junto a Pedro Carrasco difieren mucho de como los cuenta su hijastra.

Respecto a su enfermedad mental, Rociíto confirma que ya cuando la conoció “veía cosillas que no me cuadraban. Yo era una niña, tampoco podía descifrar ni diagnosticar. Yo veía cosas que no eran normales".

La hija de 'la más grande' apoyada por muchos miembros de su familia, desmiente varias de las cosas que Raquel lleva años contando. Por ejemplo, la intención de Pedro y de Raquel de tener un hijo en común, como anunciaron en una revista.

Rocíito afirma que "públicamente mi padre sostuvo que sí, pero él siempre me decía que yo era la veintiúnica. Rocío afirma que su padre le contaba, en la intimidad que "yo no le puedo decir que no a Raquel de golpe y si esto reportaba algún beneficio económico, pues mejor. Él estaba en la encrucijada de que no podía decirle que no del tirón, pero él no quería niños".

Raquel Mosquera queda en muy mal papel en el tercer episodio de En el nombre de Rocío. Según Rociíto, "Raquel dice muchas mentiras, si no dice este tipo de cosas no va a ningún sitio, por lo tanto tiene que seguir viviendo del difunto, de la difunta y es una más que se pone a chupar sangre"

Rociíto, que aprovecha el documental para pedirle públicamente a la viuda de Pedro Carrasco, "las cosas de mi padre, el cinturón de campeón del mundo de boxeo", asegura que Raquel "no tiene escrúpulos, porque no tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido, si los tuviera no habría hecho conmigo lo que ha hecho".

La gran mentira de Raquel Mosquera en casa de Rociíto

Una de las grandes mentiras que se destapan en este documental es la de la famosa conversación entre Pedro Carrasco y su hija tras un año sin hablarse.

Según la peluquera, la conversación acaba en discusión, Pedro Carrasco llega a afirmar que "a esa hija de p*** no la quiero volver a ver" y se va muy nervioso, sin ver a su nietos y haciendo eses por la carretera".

Rociíto desmonta punto por punto la que ha sido la gran mentira de Raquel Mosquera durante todo este tiempo.

Así pues, según la mujer de Fidel Albiac, "cuando yo empiezo con Fidel soy yo la que deja de hablar a mi padre, tras lo que pasó en el hospital, después del accidente. Hay que ser muy ruin y muy zafio para usar esa conversación y ese momento para decir todo lo contrario y culparme a mí de la muerte de mi padre. No hay que tener moral para hacer eso".

Según Rociíto, la conversación se produjo en términos amables, Pedro Carrasco pidió perdón a Fidel, se reconcilió con ella y vio a sus nietos. Y aquí desvela algo importante.

"Raquel quiere que yo lleve a los niños a un determinado sitio en el que creo que, con la opinión de él o con el consentimiento de él, iba a avisar a determinados fotógrafos para que captaran el momento", explica.

“A mí me llega y cuando yo decido que los va a ver lo que digo es que sea en mi casa. Mi padre vio a mis hijos cuando ya se van. Tuvimos la conversación y antes de que se fueran, los vio, sí claro”, concluye.

También aparece el nombre de Lydia Lozano en el tercer capítulo de este documental. Rociíto la vincula muy directamente a Raquel Mosquera y a los intereses de ella.

Esto explica el 'odio' que Lozano tiene a su compañera de Sálvame,. Su papel en toda la historia familiar de Rocío Jurado ha sido más que cuestionable.

La maldad de Raquel y el culpable de todo

Raquel Mosquera hizo cambiar mucho a Pedro Carrasco. Así lo atestiguan los familiares directos del boxeador y amigos íntimos como Jimmy Giménez-Arnau. Según cuentan en el documental "dejó de ser amigo de todos sus amigos, los perdió", a raíz de empezar su polémica relación con Raquel.

Finalmente Raquel también cambia mucho tras la muerte de Pedro, según Rociíto. "Cuando se muere mi padre, ella se porta muy mal conmigo, de una manera muy zafia. Ella se pone del lado del ser, para seguir estando en los medios."

Y es que la hija de 'la más grande' sigue viendo a Antonio David Flores en el origen de todos sus males. Es la persona que, según ella, une a todos sus enemigos. "Ella cambia a raíz de la muerte de mi padre, porque la ayuda a cambiar la persona que está siempre en medio de todo lo malo que a mi me pueda pasar".

Sus frases finales son demoledoras contra Raquel.

"Raquel Mosquera no tiene un pelo de tonta. Tiene la picardía de la maldad, pero no es inteligente. Pedro Carrasco no merece que se le recuerde por cuatro reportajes puercos con ella al lado".

Rociíto en estado puro. Ahora la pelota está en el tejado de Mosquera si es que tiene fuerza y argumentos para cruzar este campo de minas que están estallando. Esperemos que su frágil salud mental aguante una embestida de estas características.